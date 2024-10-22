Avustralya, ABD'den Yeni Füze Sistemleri Alıyor

Avustralya, ABD ile Füze Anlaşmasını Duyurdu

Avustralya hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nden 7 milyar Avustralya doları değerinde orta ve uzun menzilli füze sistemleri satın alacağına dair resmi bir açıklama yaptı. Bu önemli adım, ülkenin savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Pat Conroy'dan Açıklamalar

Avustralya Savunma Sanayisi Bakanı Pat Conroy, Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde, "Avustralya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en çekişmeli jeostratejik ortamla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Füze Sistemleri

Conroy, ABD'den orta menzilli "SM-2 IIIC" ve uzun menzilli "SM-6" füze sistemleri alacaklarını belirtti. Bu satın alımın, bölgedeki savunma dinamiklerine önemli katkı sağlayacağını düşündüğünü vurguladı. Bakan, "Dünyanın önde gelen füzeleri, Avustralyalıları güvende tutacak ve potansiyel düşmanları caydıracak" dedi.

Jeostratejik Belirsizliğin Artışı

Conroy, 1945'ten bu yana bölgede yaşanan yüksek derecede stratejik belirsizlik ile silahlanma yarışına dikkat çekerek, "Ukrayna çatışmasından çıkarılan dersler, hava savunma sistemleri ve füze tehditlerine karşı güçlü bir müdahale kapasitesinin önemini gözler önüne seriyor" diye ekledi.

Yeni Füze Sistemlerinin Dağıtımı

Ulusal basındaki haberlere göre, yeni alınacak sistemler, "Hobart" sınıfı destroyerlerle birlikte, 2030'lu yılların başında hizmete girmesi planlanan "Hunter" sınıfı fırkateynlere entegre edilecek.

Üretici Firma

Alınacak olan füzeler, merkezi ABD'de bulunan Raytheon firması tarafından üretilecek. Bu anlaşma ile Avustralya'nın bölgedeki askeri kapasitesinin güçlenmesi bekleniyor.