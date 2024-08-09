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Avustralya Başbakanı Albanese'den İsrail Açıklaması

Albanese, İsrail'e silah temin etmediklerini ve barış için çağrılarda bulunduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:50
Avustralya Başbakanı Albanese'den İsrail Açıklaması

Avustralya Başbakanı, Silah Tedarik Etmediklerini Açıkladı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 7 Ekim tarihinden önce ve sonra ülkesinin İsrail'e herhangi bir silah göndermediğini duyurdu. Bu açıklama, Perth kentinde düzenlenen bir basın toplantısında yapıldı.

İlkeli Bir Durum

Albanese, Avustralya'nın tavrının yalnızca mevcut hükümetle sınırlı olmadığını, bu tutumun geçmişte de sürdüğünü dile getirdi. Bu bağlamda, "Biz ilkeli bir duruş sergiliyoruz" ifadelerini kullanan Albanese, bölgedeki tansiyonu azaltmaya yönelik çabalarını Birleşmiş Milletler oturumlarında verdikleri destekle gösterdiklerini belirtti.

Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Son olarak, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduklarını ifade eden Başbakan, Filistinlilere yönelik yardımların artırılması ve İsrail ile Filistin arasında barışçıl bir iki devletli çözümün sağlanması gerektiğini savundu. Albanese, Avustralya'nın bölgedeki gerginlikleri sonlandırma konusunda etkili olabileceğini vurgulayarak, "Barış için sesimizi yükseltmek ve her iki taraftaki masum kayıpları kınamak yapabileceğimiz en önemli şeydir" dedi.

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