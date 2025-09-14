Avustralya'da 100. Hafta Protestosu: Melbourne ve Brisbane'de Yaptırım Çağrısı

Avustralya'da 100. Hafta Protestosu: Melbourne ve Brisbane'de Yaptırımlar Talep Edildi

Avustralya genelinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden gösteriler 100'üncü haftasına girdi. Her pazar düzenlenen eylemler bu hafta da büyük kentlerde sürdü.

Melbourne kent merkezinde, Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan binlerce kişi, İsrail saldırılarının derhal durdurulmasını ve Avustralya hükümetinin İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etti. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı; gösteri yaklaşık 3 saat sürdü.

Göstericiler şehir merkezine yürürken pankartlarda şu ifadeler yer aldı: İsrail terörist devlettir, Gazze'deki soykırımı durdurun, Siyonizm terörizmdir, Çocukların ölmesini durdurun, İsrail'e hemen yaptırım, İsrail saatte bir çocuk öldürüyor.

Eski Melbourne Belediyesi Meclis Üyesi Jamal Hakim, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Burada 100 haftadır ailelerle birlikte, farklı görüşlerden, kendilerini Avustralyalı olarak tanımlayan insanlarla barışçıl şekilde protesto düzenliyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, hemen yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Çünkü bizim hükümetimiz, İsrail'in işlediği suçlara destek vererek suç ortaklığı yapıyor."

Hakim, İsrail'e yönelik yaptırımların ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "Rusya'ya ya da savaş suçu işleyen ülkelere nasıl yaptırım uygulanıyorsa aynı yaptırımların İsrail'e de uygulanması gerekiyor. Avustralya'nın, İsrail'e yaptırım uygulama zamanı geldi." dedi.

Brisbane'de Gazze'de Ölen Gazeteciler İçin Gösteri

Queensland eyaletinin Brisbane kentinde yaklaşık 400 kişi, Gazze'de hayatını kaybeden gazeteciler anısına bir araya geldi. South Bank bölgesindeki ABC televizyonu binası önünde başlayan gösteri, polis gözetiminde barışçıl biçimde Musgrave Park'a yürüyüşle devam etti.

Göstericiler basın yelekleri giyerek medya kuruluşlarını savaş haberlerini artırmaya çağırdı ve ABC çalışanlarına Gazze'de yaşamını yitiren medya mensuplarının isimlerini içeren bir liste teslim edildi. Ayrıca, Brisbane Belediye Meclisi'ne Story Köprüsü'nün Filistin bayrağı renkleriyle aydınlatılması çağrısı yapıldı.