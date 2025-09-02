DOLAR
Avustralya'da 163 bin $'lık Lego ve oyuncak operasyonu: 41 yaşındaki şüpheli gözaltında

Adelaide'de yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 163 bin ABD doları olan 2 bin 500 oyuncak ve Lego kutusu ele geçirildi; 41 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:32
Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen polis baskınında, piyasa değeri yaklaşık 163 bin ABD doları (250 bin Avustralya doları) olan çok sayıda oyuncak ve Lego kutusu ele geçirildi. Olay, perakende hırsızlıklarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında ortaya çıktı.

Baskın ve ele geçirilenler

ABC News'ün haberine göre polis, Adelaide'de yaşayan 41 yaşındaki bir şüphelinin evine yaptığı aramada toplamda yaklaşık 2 bin 500 ürün buldu. Bu ürünlerin arasında 1,700'ü açılmamış Lego kutusu bulunuyordu. Ele geçirilen ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 163 bin ABD doları (250 bin Avustralya doları) olduğu açıklandı.

Polisin bulguları ve soruşturma

Polis, çalıntı olduğu değerlendirilen ürünlerin Adelaide genelindeki mağazalardan alındığını ve çevrim içi satışa çıkarılmasının planlandığını belirtti. Şüpheli, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı

Yetkililer, perakende sektörüyle işbirliği halinde yürütülen operasyon kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 gözaltı ve işlem yapıldığını bildirdi. Soruşturma sürüyor.

