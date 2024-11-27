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Avustralya'da 95 Yaşındaki Kadını Elektroşokla Vuran Polis Cinayetten Suçlu Bulundu

95 yaşındaki Clare Nowland'i elektroşok tabancasıyla vurarak ölümüne sebep olan polis memuru Kristian White, cinayetle suçlu bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:51
Avustralya'da 95 Yaşındaki Kadını Elektroşokla Vuran Polis Cinayetten Suçlu Bulundu

95 Yaşındaki Kadının Ölümü: Polis Memuru Cinayetten Suçlu

Avustralya'da yaşanan trajik bir olay, 95 yaşındaki Clare Nowland'in elektroşok tabancasıyla vurulmasının ardından hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Jüri, yapılan yargılamada polis memuru Kristian White'ı cinayetten suçlu buldu.

Davayla İlgili Gelişmeler

Mayıs 2023'te, Clare Nowland'in huzurevinde elinde iki bıçakla dolaştığı ihbarı üzerine, Kristian White ve bir başka polis memuru olay yerine gitmişti. White, Nowland'in ikna edilmesi için yaklaşık 3 dakika boyunca çaba gösterse de sonuç alamadı ve elektroşok tabancasıyla kadına ateş etti.

Nowland, vurulduktan sonra yere düştü ve başını çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, bir hafta sonra beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. White hakkındaki tutuklama talebi ve kefalet durumu ile ilgili bir başka duruşmanın yarın yapılacağı belirtiliyor.

Yetkililerden Açıklamalar

Yeni Güney Galler Emniyet Müdürü Karen Webb, olayın yaşanmaması gerektiğini belirterek, Nowland'in ailesine başsağlığı diledi. Webb, White'ın istihdam durumunun inceleme altında olduğunu ve konuyla ilgili nihai değerlendirmeyi gelecek hafta yapmayı umduğunu ifade etti.

Yetkililer, olayın detayları ve sonuçlarıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmayı sürdürüyor. Nowland’ın ailesi, hakim, jüri üyeleri ve savcılık ekibine de teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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