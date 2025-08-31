DOLAR
Avustralya'da Aşırı Sağın Göçmen Karşıtı Gösterileri: Sydney ve Melbourne'de Gerilim

Avustralya'da aşırı sağcı gruplar Sydney ve Melbourne başta olmak üzere göçmen karşıtı gösteriler düzenledi; polis müdahalesi ve gözaltılar yaşandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:41
Avustralya'da Aşırı Sağın Göçmen Karşıtı Gösterileri: Sydney ve Melbourne'de Gerilim

Avustralya'da aşırı sağ göçmen karşıtı gösteriler kentleri gerdi

Avustralya'nın göçmen alımını durdurmasını talep eden aşırı sağcı gruplar, sosyal medya üzerinden örgütlenerek çeşitli kent merkezlerinde protestolar düzenledi. Gösterilerde hükümetin göçmen politikalarına tepki gösterildi ve Sınır kontrollerinin sıkılaştırılması istendi.

Gösterilerin örgütlenmesi ve hedefleri

Sosyal medya üzerinden organize olan göstericiler, Sydney ve Melbourne başta olmak üzere birçok kent merkezinde bir araya geldi. Katılımcılar, hükümetin göçmen politikasını eleştirip daha katı önlemler talep etti.

Melbourne yürüyüşü ve sloganlar

Melbourne'deki gösteride Avustralya bayrakları taşıyan gruplar, pankartlarla kent merkezinde yürüdü. Göstericiler 'Göçmen alımını durdurun', 'Irkçı değilim, sadece herkesten nefret ediyorum' ve 'Kitlesel göç ülkemizi yok ediyor' yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin destekçileriyle çatışma

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamlarının başlamasıyla her pazar günü kent merkezlerinde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen Avustralyalılarla aşırı sağcı gruplar arasında gerginlik yaşandı. Zaman zaman çatışmalara dönüşen olaylarda Filistin destekçileri, 'Naziler defolun', 'Göçmenler hoş geldiniz', 'Faşizme yer yok' yazılı pankartlar taşıdı ve 'Özgür Filistin', 'Avustralya hep Aborjin ülkesiydi, hep öyleydi öyle kalacak' sloganları attı.

Güvenlik önlemleri ve müdahale

Sabah erken saatlerden itibaren Melbourne kent merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan polisler, iki grubun karşı karşıya gelmesini önlemekte zorlandı. Gösteride atlı polislerin de görev aldığı görüldü; müdahalede biber gazı kullanıldı ve bazı göstericiler gözaltına alındı.

Tepkiler

Gösteriye katılan siyasetçilerden Samim Moslih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Bugün Melbourne, faşizme karşı kendisini korudu.' dedi. Moslih, gösteri yapan gruplardan birinin şiddet, nefret ve ırkçılık uyandırdığını, bu grubun faşizm haricinde neyi savunduklarını bilmediklerini belirtti. Aşırı sağcıların herkesin kendileri gibi olmasını istediğini vurgulayan Moslih, 'Yani onlar gibi olmamız, görünmemiz ve davranmamız lazım ki kendi ülkemizde kabul görelim. Biz, buna hayır diyoruz.' ifadesini kullandı.

Süre ve sonuç

Gösteriler saat 10.00'da başladı ve yaklaşık 6 saat sürdü. Polis, karşıt grupları farklı noktalara dağıtarak gösterileri sonlandırdı.

