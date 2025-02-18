Avustralya'da Domuz Çiftliklerinde Japon Ensefaliti Virüsü Tespit Edildi

Queensland'deki domuz çiftliklerinde Japon ensefaliti virüsü (JEV) bulundu. Virüs, önceki salgın dönemi sonrası ilk kez kaydedildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:12
Avustralya'da Domuz Çiftliklerinde Japon Ensefaliti Virüsü Tespit Edildi

Japon Ensefaliti Virüsü Queensland'de Yeniden Görüldü

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan domuz çiftliklerinde, Temmuz 2022 tarihinden sonra ilk kez Japon ensefaliti virüsü (JEV) tespit edildi. Queensland Biyogüvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, eyaletin güney kesimindeki iki domuz çiftliğinde virüsün bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, çiftliklerin lokasyonları ve enfekte olan hayvan sayısına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak Queensland'deki hayvanlarda, 2022 Temmuz'dan bu yana ilk kez JEV kaydedildiği vurgulandı.

Virüs Avustralya'da Yerleşik Olabilir

Ayrıca, son dönemde Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde de JEV'in tespit edildiği anımsatılarak, virüsün Avustralya anakarasında muhtemelen yerleşik olduğu ifade edildi. Bu bilgiler ışığında, çiftliklerdeki tespitlerin "beklenmedik olmadığı" belirtildi.

Minimum Etki Bekleniyor

Domuz yetiştiricisi ve et toptancısı olan Sunpork firmasının Genel Müdürü Robert van Barneveld, ABC News'e yaptığı açıklamada, virüsün etkilerinin "minimum düzeyde" beklediklerini ifade etti. Barneveld, virüsün hayvanlar üzerindeki etkilerinin genelde "kısa ömürlü" olduğunu, ancak JEV'nin bulunduğu bir bölgede insanları etkileyebilecek ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti: "Bir insan, JEV'nin olduğu bir bölgede sivrisinek tarafından ısırılırsa, bu durum ciddi ve hatta ölümcül sonuçlar doğurabilir."

Önceki Salgın ve Tavsiyeler

Hatırlatmak gerekirse, 2022 yılında Queensland, New South Wales, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde 80'den fazla domuz çiftliğinde ölümcül JEV salgını meydana gelmişti. Bu salgın sonucunda virüse yakalanan 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Sivrisinek ısırıklarıyla yayılan JEV, genellikle hafif semptomlar gösterirken, bazı durumlarda beynin şişmesine neden olabilen ölümcül bir virüs olarak biliniyor. Yerel yetkililer, çiftlik sahipleri ve çalışanları ile çevrede yaşayanlara aşı olmalarını tavsiye etti.

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