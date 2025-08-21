DOLAR
Avustralya'da ilk kan dolaşımlı deri modeli geliştirildi

Queensland Üniversitesi araştırmacıları, damar, sinir, kıl folikülü ve bağışıklık hücreleri içeren, gerçek insana en yakın kan dolaşımlı çok katmanlı deri dokusu geliştirdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:35
Avustralya'da laboratuvarda kan dolaşımlı deri geliştirildi

Queensland Üniversitesi araştırmacıları, dünyada ilk kez kan dolaşımı olan çok katmanlı deri dokusu geliştirdi. Model, damar, sinir, kıl folikülü ve bağışıklık hücrelerini barındırarak gerçek insan derisine en yakın yapı olarak tanımlanıyor.

Araştırmanın yöntemi

Araştırmacılar, insan cilt hücrelerini kök hücrelere dönüştürerek bir "deriye benzer organ" oluşturdu. Bu modele laboratuvarda üretilen küçük kan damarları entegre edilerek, kendi dolaşım sistemine sahip bir deri dokusu elde edildi.

Öne çıkan özellikler

Yeni modelin ayırt edici özellikleri arasında kıl folikülleri, sinir hücreleri, pigmentasyon, bağışıklık sistemi ve kan dolaşımı yer alıyor. Bu bileşenler, önceki deri modellerinin yalnızca üst tabakalarını taklit etme sınırını aşarak daha kapsamlı bir yapı sunuyor.

Uygulama alanları ve önemi

Çalışmayı yürüten Dr. Abbas Shafiee, yeni yapının sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının daha doğru incelenmesine imkan tanıyacağını belirtti. Shafiee, bu model sayesinde yeni tedavilerin test edilmesinde ve yanık ile yara iyileşmesinde önemli ilerlemeler kaydedilebileceğini vurguladı.

Yayın

Araştırmanın sonuçları Wiley Advanced Healthcare Materials dergisinde yayımlandı.

