Avustralya'da Netanyahu'nun Eski Danışmanına Yönelik 'Soykırım' Suçlaması Davası Reddedildi

Avustralya'da mahkeme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı Büyükelçi Mark Regev'in "soykırımı savunmak"la suçlandığı davanın reddedildiğini açıkladı.

Herald Sun gazetesinin haberine göre, Regev aleyhindeki davaya ilişkin duruşma Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Uluslararası ve yerel aktivistler tarafından salonda ve çevrim içi olarak canlı takip edilen duruşmada mahkeme, davayı Commonwealth Kamu Savcılığı Kurumu (CDPP) tavsiyesi üzerine reddettiğini bildirdi.

İsrail'in Regev adına diplomatik dokunulmazlık başvurusunda bulunmasının ardından, kovuşturmaya devam etmek için İngiliz Milletler Topluluğu yasalarına karşı tehdit oluşturabilecek dava ve soruşturmalarda görüş bildirme yetkisi bulunan CDPP'nin tavsiyesine başvuran mahkeme, davanın reddine karar verdi.

Regev, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından, 10 Ekim 2023'te bir Avustralya radyosuna verdiği demeçte, dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın Gazze'ye elektrik, yiyecek, su ve yakıt gibi temel kaynakları keserek tam bir kuşatma uygulama kararını savunmuştu.

Bu açıklamaların ardından Aborjin aktivist Robbie Thorpe, Regev'i "soykırımı savunmak"la suçlayarak durumu mahkemeye taşımıştı. Thorpe, yaptığı açıklamada, "Bize karşı soykırım yapan bu ülkenin (Avustralya), şimdi ülkemizin Filistin halkına karşı soykırımını savunmak için bir üs olarak kullanılmasına izin vermesini saldırgan buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Thorpe, duruşma öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, "Bu dava, Avustralya'nın soykırım suçlarını kovuşturma konusunda ciddi olup olmadığını gösterecek." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Avustralya mahkemelerinin davayı sonuçlandıramaması veya Regev'in halihazırdaki Büyükelçilik unvanından dolayı diplomatik dokunulmazlık nedeniyle adli kovuşturmanın engellenmesi durumunda konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşınabileceğini belirtti.

Regev, 2016-2020 döneminde İsrail'in Londra Büyükelçiliği görevini yürütürken, eş zamanlı olarak Netanyahu'nun kıdemli danışmanlığı görevini de üstlenmiştir.