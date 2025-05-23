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Avustralya'da Şiddetli Seller 3 Can Aldı

New South Wales'te şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller, 3 kişinin hayatına mal oldu ve birçok bölgeyi etkiledi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:01
Avustralya'da Şiddetli Seller 3 Can Aldı

New South Wales'te Çok Sayıda Bölgedeki Seller Hayatı Olumsuz Etkiledi

Avustralya'nın doğusundaki New South Wales (NSW) eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar, yaşanan seller nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. ABC News'in bildirdiğine göre, bu yoğun yağışlar, eyaletin birçok bölgesinde hayatı felç ederek büyük çaplı sellere neden oldu.

Can Kaybı ve Tahliye Emri

Sel sularına kapılan 30 ve 63 yaşlarındaki iki erkek ile bir kadın olmak üzere toplam 3 kişinin cesedine ulaşıldı. 100'ün üzerinde acil durum uyarısı yapılırken, tahliye emirleri binlerce kişi için duyuruldu. Bu bağlamda, Hunter Valley ve Mid North Coast bölgelerinde yaşayan birçok kişi, evlerini boşaltmaları için uyarıldı.

Elektrik Kesintileri ve Yannıtlar

Eyalet genelindeki 4 binden fazla hane elektriksiz kaldı, bu durum yerel halkın yaşamını daha da zorlaştırmakta. Yetkililer, olası yeni sel baskınlarına karşı hazırlıklarını sürdürmekte.

Avustralya'nın doğusundaki New South Wales (NSW) eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller...

Avustralya'nın doğusundaki New South Wales (NSW) eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirdi. ABC News'in haberine göre şiddetli yağışlar, NSW eyaletinin birçok bölgesinde büyük çaplı sellere neden olarak hayatı olumsuz etkiledi. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Avustralya'nın doğusundaki New South Wales (NSW) eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller...

Avustralya'nın doğusundaki New South Wales (NSW) eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirdi. ABC News'in haberine göre şiddetli yağışlar, NSW eyaletinin birçok bölgesinde büyük çaplı sellere neden olarak hayatı olumsuz etkiledi. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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