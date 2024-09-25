Avustralya'da Test Amaçlı Tsunami Uyarısı Panik Yaratıyor

Test Uyarısı Panic Yaratıyor

Avustralya'da Meteoroloji Dairesi, hava durumu uygulaması üzerinden "8,2 büyüklüğünde deprem ve tsunami" konulu bir uyarı yayımladı. Ancak, bu bildirimin yalnızca test amacıyla yapıldığına dair notu fark etmeyen kullanıcılar, kısa süreli bir panik yaşadı.

Yanlış Anlaşılan Uyarılar

Yerel medya kuruluşu The Sydney Morning Herald'ın haberine göre, uyarının detayları sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, uygulamadan aldıkları ekran görüntülerinde, Yeni Zelanda açıklarında meydana geldiği iddia edilen 8,2 büyüklüğündeki depremin ardından gelen tsunami uyarısına tepki gösterdi.

Gönderilen Mesajlar ve Tepkiler

Bazı vatandaşlar, bu uyarıların test amaçlı olduğuna dair bir bilgiye ilk bakışta ulaşamadıklarını belirterek, yanlış anlamaların oluştuğunu ifade etti. Bunun üzerine, kullanıcılar kısa bir süre sonra "tsunami uyarısı iptal edildi" mesajıyla rahatladıklarını ilettiler.

Test Süreci ve Açıklama

Avustralya Meteoroloji Dairesi (BOM), yapılan uyarıların yeni bir yazılım testi çerçevesinde gerçekleştirildiğini aktardı. Yapılan açıklamada, Avustralya için herhangi bir tsunami tehdidinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Daire, bu durumdan kaynaklanan kafa karışıklığı için özür diledi ve testlerin, gerçek tsunami risklerine karşı hazırlık açısından önemli olduğunu belirtti.