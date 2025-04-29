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Avustralya'da 'Tüm Siyonistler Teröristtir' Sloganına Dava Açıldı

Hash Tayeh, Melbourne'daki protestoda attığı 'tüm siyonistler teröristtir' sloganı nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:41
Avustralya'da 'Tüm Siyonistler Teröristtir' Sloganına Dava Açıldı

Melbourne'da Protesto ve Dava Süreci

Filistin kökenli Avustralyalı iş insanı ve aktivist Hash Tayeh, Melbourne'daki protestolarda attığı 'tüm siyonistler teröristtir' sloganı yüzünden dava açıldı. Mahkeme, Tayeh'in toplum içinde hakaret içeren sözler kullandığını iddia ediyor.

Olayın Arka Planı

Geçen yıl mayıs ayında Melbourne'de gerçekleşen Gazze'ye destek gösterisinde Tayeh, söz konusu sloganı attıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı ve tutuksuz yargılanmaya başladı. Duruşmaya Filistin destekçilerinin yoğun katılımı dikkat çekti.

Tayeh'in Açıklamaları

Mahkeme çıkışında davanın içeriğiyle ilgili açıklama yapan Tayeh, "Filistin için mücadele etmek suç değildir. Eziyet görenler için özgürlük istemek tartışılamaz. Masum kanlar akarken sessizlik bir seçenek değildir" dedi. Tayeh, mücadelesinin devam edeceğini belirterek, "Filistinliler özgür olana kadar yıkılmayacağız ve durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Destek Eylemi ve Tepkiler

Mahkeme binası önünde toplanan Filistin destekçileri, "Özgür Filistin", "Davayı düşürün" ve "Tüm siyonistler teröristtir" şeklinde sloganlar atarak Tayeh'e destek verdi. Toplanan kalabalık arasında bir aktivist, neden 'tüm siyonistlerin terörist' olduğunu anlattığı sırada gözaltına alındı ancak tepkiler üzerine serbest bırakıldı.

Duruşmanın Gelecek Takvimi

Yaklaşık bir saat süren duruşma, 24 Haziran'a ertelendi. Bu süreçte Tayeh’in davası ve Filistin'e olan destek hareketleri, uluslararası platformlarda dikkat çekmeye devam ediyor.

Filistin kökenli Avustralyalı iş insanı ve aktivist Hash Tayeh, İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Filistin kökenli Avustralyalı iş insanı ve aktivist Hash Tayeh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği Melbourne'daki gösterilerde "tüm siyonistler teröristtir" sloganı attığı için hakim karşısına çıktı. Melbourne Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davaya Filistin destekçilerinin alkışları arasında gelen Tayeh, söz konusu sloganla "toplum içinde hakaret içeren sözler kullanmakla" suçlanıyor. Mahkeme binası önünde toplanan Filistin destekçisi Avustralyalılar, "Özgür Filistin", "Davayı düşürün" ve "Tüm siyonistler teröristtir" sloganları ile Tayeh'e destek verdi.

Filistin kökenli Avustralyalı iş insanı ve aktivist Hash Tayeh, İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Filistin kökenli Avustralyalı iş insanı ve aktivist Hash Tayeh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği Melbourne'daki gösterilerde "tüm siyonistler teröristtir" sloganı attığı için hakim karşısına çıktı. Melbourne Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davaya Filistin destekçilerinin alkışları arasında gelen Tayeh, söz konusu sloganla "toplum içinde hakaret içeren sözler kullanmakla" suçlanıyor. Mahkeme binası önünde toplanan Filistin destekçisi Avustralyalılar, "Özgür Filistin", "Davayı düşürün" ve "Tüm siyonistler teröristtir" sloganları ile Tayeh'e destek verdi.

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