Avustralya İran'ı 'çizgiyi aşmakla' suçladı: Büyükelçi sınır dışı ediliyor

Avustralya, Melbourne ve Sydney saldırılarıyla bağlantı iddiasıyla İran'ı suçladı; Tahran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi 'istenmeyen kişi' ilan edilip sınır dışı edildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:37
Avustralya İran'ı 'çizgiyi aşmakla' suçladı: Büyükelçi sınır dışı ediliyor

Avustralya, İran'ı "çizgiyi aşmakla" suçladı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Melbourne'deki bir sinagog ve Sydney'deki Lewis Continental Kitchen'a düzenlenen saldırılarla bağlantılı oldukları iddiasıyla İran'ı hedef aldı ve Tahran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi'nin "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmesi kararını savundu.

Hükümet kararının gerekçesi

ABC Radio'ya konuşan Wong, uzun süren soruşturma sonucunda verilen kararın arkasında olduklarını belirtti. Wong, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Avustralya'daki "antisemitik saldırılara" karıştıklarını inkar eden açıklamalarını reddettiklerini vurguladı.

Wong, elinde Melbourne ile Sydney'deki saldırıların arkasında İran hükümetinin olduğuna dair istihbarat bulunduğunu hatırlatarak, "Hükümet, (İran'ın) çizgiyi aştığı yargısına vardı. Bu, Avustralya topraklarında Avustralyalılara karşı gerçekleştirilen bir saldırı. Bu kabul edilemez." dedi.

Sınır dışı ve diplomatik etkiler

Wong, bu gerekçeyle Tahran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi'nin sınır dışı edildiğini ve bunun "İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ülkede ilk kez bir büyükelçinin sınır dışı edilmesi" olduğunu belirtti.

Başbakan Anthony Albanese de, Avustralya Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (ASIO) geçen yıl Melbourne'deki sinagoga ve Sydney'deki Lewis Continental Kitchen'a düzenlenen saldırıların arkasında İran hükümetinin olduğuna dair "güvenilir istihbarat" elde ettiğini açıkladı.

Albanese'nin duyurusunun ardından Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliğindeki bütün faaliyetlerin askıya alındığı ve İran'daki bütün Avustralyalı diplomatların ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Vatandaşlara uyarı

Wong, Avustralya vatandaşlarını İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı: "Bu durum işleri daha da zorlaştırıyor. İran'a seyahat etmeyin. Eğer İran'daysanız, lütfen evinize dönün."

İran'ın yanıtı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin Avustralya'da herhangi bir saldırının arkasında olmadığını savunmuş ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i "zayıf siyasetçi" olarak nitelendirmişti.

