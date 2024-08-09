Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Pasifik Ülkelerine 28 Milyon Dolarlık Afet Yardımı

Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik Ülkelerine Yardımda Bulunuyor

Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik bölgelerindeki ülkelerin afetlere hazırlığını desteklemek amacıyla toplamda 28 milyon dolarlık yardım yapacaklarını açıkladı.

Ortak Açıklama ve Program Hakkında Bilgiler

Her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları, Pasifik ülkelerine yönelik afet hazırlığı programı ile ilgili ortak bir açıklama gerçekleştirdi. Yardım, Pasifik İnsani Yardım Depolama Programı çerçevesinde sunulacak ve 14 farklı Pasifik ülkesini ile Doğu Timor'u kapsayacaktır.

Afetlere Hazırlık ve Toplum Odaklı Müdahale

Açıklamada, programın toplum odaklı hazırlık ve müdahale eylemlerini güçlendireceği ifade edilmiştir. Zira, afetlerden en çok etkilenen kesim olan kadınlar, çocuklar ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu yardım son derece önemlidir. Pasifik bölgesinde artan doğal afetler ve iklim değişikliğinin acil ihtiyaçlar doğurduğu belirtilmiştir.

Bakanların Değerlendirmeleri

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Pasifik İnsani Yardım Depolama Programı'nı, "Pasifik bölgesinin öncülük ettiği mükemmel bir girişim" olarak tanımladı ve bu programın, afet anında toplumların destek ve malzemelere daha kolay erişim sağlamasını hedeflediğini vurguladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ise, Pasifik bölgesinin çeşitli doğal afetlerle karşı karşıya kalabileceğini hatırlatarak, "Acil bir durum sonrasında bu program, ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak üzere ülkelerin afetten sonraki 48 saat içinde insani yardım malzemelerine erişimini sağlayacak" ifadelerini kullandı.