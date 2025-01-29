Avusturalya'da Tarikat Üyelerine Diyabetli Çocuğun Ölümüne Sebep Olmaktan Ceza

Avusturalya'da Tarikat Üyeleri Suçlu Bulundu

Avusturalya'nın Queensland eyaletine bağlı Toowomba kentinde faaliyet gösteren "The Saints" isimli Hristiyan tarikatının 14 üyesi, 8 yaşındaki diyabet hastası Elizabeth Sthrus'ın ölümüne sebep olmaktan suçlu bulundu.

Dava Süreci ve Karar

ABC News'ün haberine göre, 2022'de başlatılan dava sürecinde, Elizabeth'in insülin iğnesinden mahrum bırakılarak ölümüne neden olunduğu iddia ediliyordu. Tarikat lideri Brendan Stevens, baba Jason Struhs, anne Kerrie Struhs ve erkek kardeş Zachary Struhs dahil olmak üzere 14 kişi, "taksirle öldürme" suçundan hüküm giydi.

İddianamede, tarikatın modern tıbbı reddeden bir tutum sergilediği ve Elizabeth'in ilaçları kesildikten sonra sağlığının birkaç gün içerisinde kötüleştiği, acil servisi aramak yerine dua ettikleri yer aldı.

Mahkeme ve Gelecek Adımlar

Hakim, karar metninde, tarikat üyelerinin ilahi güce inanarak Elizabeth’e ilaç vermemekte karar kıldıklarını ve bu durumun çocuğun ölümüne yol açtığını vurguladı. Mahkeme, nihai kararını şubat ayında açıklayacağını duyurdu.

Şu an itibarıyla, The Saints'in 23 üyelik, 14'ü yetişkin olan bir Hristiyan tarikatı olduğu bildirildi.