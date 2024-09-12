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Avusturya, 11 Eylül Anısına DEAŞ Sempatizanlarına Operasyon Düzenledi

Avusturya'da 11 Eylül anısına DEAŞ sempatizanlarına yönelik kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:40
Avusturya, 11 Eylül Anısına DEAŞ Sempatizanlarına Operasyon Düzenledi

Avusturya'da DEAŞ Sempatizanlarına Yönelik Operasyon

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, 11 Eylül’ün 23. yılı dolayısıyla ülke genelinde DEAŞ sempatizanlarına karşı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Karner, bu operasyonun terörle mücadele çerçevesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Operasyonun Detayları

Bakan Karner, terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu gerekçesiyle hüküm giyen 52 tutuklunun yer aldığı cezaevi koğuşlarıyla, farklı eyaletlerdeki 20 kişiye yönelik polis operasyonunun detaylarını paylaştı. Yapılan operasyonlarda, 20 kişiden hiçbiri gözaltına alınmadı, ancak 4 ev, 39 koğuş ve hücrede arama yapıldığı belirtildi. Bunun yanı sıra, tutuklu 5 kişi sorgulandı.

Önleyici Bir Eylem

Bakan Karner, 11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleşen terör saldırısının yıl dönümünde gerçekleştirilen bu operasyonun önleyici bir eylem olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu tür operasyonların, terör propagandası yapan dijital platformları hedef alarak yürütüldüğü, dijital cihaz ve cep telefonlarına el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Gelecek Operasyonlar

Açıklamada ayrıca, ilerleyen günlerde benzer operasyonların yapılabileceği ve her türlü terör tehdidine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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