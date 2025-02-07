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Avusturya'da 2,400 Suriyelinin İltica Başvurusu İptal Ediliyor

Avusturya İçişleri Bakanlığı, 2,400 Suriyelinin iltica başvurusunu iptal etmek için hukuki süreç başlattı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:00
Avusturya'da 2,400 Suriyelinin İltica Başvurusu İptal Ediliyor

İltica Başvurularında Yeni Gelişme

Avusturya İçişleri Bakanlığı, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 2,400 Suriyelinin iltica başvurusunu iptal etmek için hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, kararın, Esed rejiminin sona ermesiyle birlikte sığınma için gerekli koşulların ortadan kalktığı görüşüne dayandığını belirtti.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, son 5 yıl içerisinde iltica başvurusunda bulunan Suriyelilerin geri gönderilmesi ve iltica sürecinin askıya alınmasına yönelik hazırladığı program bilgilerini paylaştı. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, Suriye'den yapılan iltica başvurularının yüzde 55 oranında azaldığı belirtilirken, toplamda 618 kişinin yeni sığınma talebinde bulunduğu ifade edildi.

Geri Dönüş Oranları

Açıklamada, bugüne kadar sadece 80 Suriyelinin kendi isteğiyle geri döndüğü vurgulandı. Esed sonrası dönemde iltica başvurularının kabul edildiği ancak resmi bir sürecin başlatılmadığı kaydedildi.

Kimler Etkilenecek?

Avusturya'da 100 binin üzerinde Suriyeli bulunduğu tahmin ediliyor. İçişleri Bakanlığının hazırladığı program, yaklaşık 40 bin kişinin iltica başvurularını ve geri gönderme süreçlerini etkileyecek.

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