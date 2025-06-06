Avusturya'da Filistin Destekçileri ORF Stüdyosunu İşgal Etti

Filistin Destekçilerinden ORF’ye Protesto

Avusturya’da Filistin destekçileri, kamu yayıncı kuruluşu ORF’nin Tirol eyaletindeki stüdyosunu işgal ederek, Gazze’de süren soykırıma daha tarafsız bir medya yaklaşımı talep etti.

Protestonun İçeriği

Tirol Filistin İnisiyatifi tarafından düzenlenen eylemde, protestocular stüdyoya girerek gösteri düzenlediler. Binanın çatısına büyük bir Filistin bayrağı asarak, "Özgür Filistin!" sloganları attılar.

Yapılan açıklamada, hem federal hükümete hem de ORF’ye Gazze’de süren soykırımın durdurulması için harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle İsrail’in 21 aydır devam eden saldırıları sonucunda yaşanan insani kriz konusunun doğru bir şekilde kamuoyuna yansıtılması gerektiği ifade edildi.

Talep Listesi

Tirol Filistin İnisiyatifi, Gazze’deki soykırımın hafif gösterilmesine son verilmesini talep etti. Yazılı metinde, Avusturya’nın kamu yayıncı kuruluşunun İsrail’in tutumunu soykırım olarak nitelendirmesi gerektiği belirtildi.

Metinde ayrıca, ORF’nin tarafsız ve güvenilir bilgi paylaşma yükümlülüğüne dikkat çekildi. Protestocular, ORF’nin bölge sorumlusuna altı maddeden oluşan taleplerini ilettiler. Bu talepler arasında basın yoluyla Gazze’deki durumun doğru ve açık bir şekilde aktarılarak, Filistinlilere söz hakkı tanınması gibi unsurlar yer aldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen eylem barışçıl bir şekilde sona ererken, toplamda 9 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

Aktivistlerin Görüşleri

Eyleme katılan ve ismini vermek istemeyen bir Musevi asıllı aktivist, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ORF’nin Tirol stüdyosunu işgal ettik, çünkü devletin yayın organının 21 aydır Gazze’de süren soykırımdan bahsetmemesi ve İsrail’i kınamaması kabul edilemez." dedi. Aktivist, ORF’nin daha tarafsız ve bilgilendirici haber yapması gerektiğini vurguladı.

ORF’nin Tirol Bölge Sorumlusu Georg Laich ise, Filistin destekçilerinin taleplerini dinlediklerini belirterek, kurumlarının Orta Doğu ve Gazze’ye yönelik dengeli haber yaptığını öne sürdü.

Avusturya’da Filistin destekçileri, kamu yayıncı kuruluşu ORF’nin Tirol eyaletindeki stüdyosunu işgal ederek, Gazze’de süren soykırıma yönelik haberlerin daha tarafsız yapılmasını istedi. Tirol Filistin İnisiyatifi tarafından düzenlenen protesto eyleminde, Filistin destekçileri, kamu yayıncı kuruluşu ORF’nin Tirol bölge stüdyosuna girerek, stüdyoyu kısa süreliğine işgal etti. Binanın çatısına büyük bir Filistin bayrağı asan Filistin destekçileri, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Avusturya’da Filistin destekçileri, kamu yayıncı kuruluşu ORF’nin Tirol eyaletindeki stüdyosunu işgal ederek, Gazze’de süren soykırıma yönelik haberlerin daha tarafsız yapılmasını istedi. Tirol Filistin İnisiyatifi tarafından düzenlenen protesto eyleminde, Filistin destekçileri, kamu yayıncı kuruluşu ORF’nin Tirol bölge stüdyosuna girerek, stüdyoyu kısa süreliğine işgal etti. Binanın çatısına büyük bir Filistin bayrağı asan Filistin destekçileri, "Özgür Filistin" sloganları attı.