Avusturya'da Kız Çocuklarına Başörtüsü Yasağı Tasarısı

Avusturya'da 3 parti, reşit olmayan kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirilmesini öneriyor. Bu durum tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:29
Avusturya'da Kız Çocuklarına Başörtüsü Yasağı Tasarısı

Avusturya'da Başörtüsü Yasağı Tartışması

Avusturya'da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP), Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) arasında gerçekleşen koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağına dair yeni bir öneri ortaya çıktı. Kamu yayıncı kuruluşu ORF, bu durumu kamuoyuyla paylaştı.

306 Sayfalık Hükümet Programında Başörtüsü Yasağı

İki ay süren müzakereler sonucunda hazırlanan 306 sayfalık olası hükümet programında, başörtüsü yasağı ile ilgili madde yeşil renkle işaretlendi. Bu, konunun uzlaşma sağlandığı anlamına geliyor. Programda yer alan ifadede, "Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik anayasayla uyumlu başörtüsü yasağı üzerinde çalışılacak." denildi.

SPÖ ve NEOS’tan Destek

İlginç bir şekilde, ülkedeki birçok Müslüman ve göçmen tarafından tercih edilen SPÖ ve NEOS da bu yasağa yeşil ışık yaktı. Daha önceki hükümet dönemlerinde alınan çevreci önlemlerin iptali ve sosyal yardımların kısıtlanması ile birlikte bu yasağın getirilmek istenmesi, kamuoyunda tartışmaları artırdı.

Geçmişteki Durum

Öte yandan, 2019 yılında merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümeti, ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı getirmişti. Ancak 11 Aralık 2020 tarihinde Avusturya Anayasa Mahkemesi, başörtüsü yasağının eşitlik ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı yönünde bir hüküm vererek yasayı iptal etti.

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