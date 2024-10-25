Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Başladı

Koalisyon Görüşmelerine Giriş

Avusturya’da 29 Eylül’de gerçekleşen genel seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri nihayet başladı. Seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) birinci sırayı almasına rağmen, hükümet kurma yetkisi merkez sağ Avusturya Halk Partisi’ne (ÖVP) verildi.

Nehammer'ın Açıklamaları

ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer, SPÖ ile gerçekleştirdikleri koalisyon görüşmelerinin ciddiyet ve diyaloğa dayalı olacağına dair açıklamalarda bulundu. Nehammer'ın İfadeleri:

“Görüşmeler, her iki partinin heyetlerinin bir araya gelmesiyle başladı.”

“Seçimden oy vermeyen seçmenlerimizi de dikkate alarak çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyeceğiz.”

Özgürlük Partisi ile İlgili Tartışmalar

Seçimin birinci partisi konumundaki FPÖ’nün koalisyon kurma isteğinin karşılık bulmadığını belirten Nehammer, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ve diğer aşırı sağcıların koalisyon görüşmelerinde başarılı olamadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in hükümeti kurma yetkisini neden kendilerine verdiğini eleştirilere konu edildi.

9 Kasım Anmaları ve Protestolara Tepki

Nehammer, bazı aşırı sağcı grupların 9 Kasım’da organize edeceği gösterilere de sert bir tepki gösterdi. 9 Kasım 1938’de Nazilerin gerçekleştirdiği ve "Kristal Gece" olarak bilinen pogromu anmayı gündeme getirdi.

Seçim Sonrası Siyasi Çıkmaz

Seçimden yaklaşık on gün sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, üç ana partinin temsilcileriyle toplantı yaparak, siyasi çıkmazın aşılması için sorumluluk almalarını talep etti. Van der Bellen, 22 Ekim’de yaptığı bir başka açıklamada, FPÖ ile kimsenin koalisyon ortağı olmak istemediğini dile getirerek, hükümet kurma yetkisini Nehammer’e verdi.”

İki partinin genel başkanlarının görüşmelere dair detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.