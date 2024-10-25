DOLAR
34,28 -0,13%
EURO
37,19 -0,2%
ALTIN
3.010,64 -0,02%
BITCOIN
2.331.103,5 0,33%

Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Başladı

Avusturya'da hükümet kurma yetkisi, seçimlerin ardından yaklaşık bir ay gecikmeli olarak merkez sağ partiye verildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:52
Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Başladı

Koalisyon Görüşmelerine Giriş

Avusturya’da 29 Eylül’de gerçekleşen genel seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri nihayet başladı. Seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) birinci sırayı almasına rağmen, hükümet kurma yetkisi merkez sağ Avusturya Halk Partisi’ne (ÖVP) verildi.

Nehammer'ın Açıklamaları

ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer, SPÖ ile gerçekleştirdikleri koalisyon görüşmelerinin ciddiyet ve diyaloğa dayalı olacağına dair açıklamalarda bulundu. Nehammer'ın İfadeleri:

  • “Görüşmeler, her iki partinin heyetlerinin bir araya gelmesiyle başladı.”
  • “Seçimden oy vermeyen seçmenlerimizi de dikkate alarak çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyeceğiz.”

Özgürlük Partisi ile İlgili Tartışmalar

Seçimin birinci partisi konumundaki FPÖ’nün koalisyon kurma isteğinin karşılık bulmadığını belirten Nehammer, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ve diğer aşırı sağcıların koalisyon görüşmelerinde başarılı olamadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in hükümeti kurma yetkisini neden kendilerine verdiğini eleştirilere konu edildi.

9 Kasım Anmaları ve Protestolara Tepki

Nehammer, bazı aşırı sağcı grupların 9 Kasım’da organize edeceği gösterilere de sert bir tepki gösterdi. 9 Kasım 1938’de Nazilerin gerçekleştirdiği ve "Kristal Gece" olarak bilinen pogromu anmayı gündeme getirdi.

Seçim Sonrası Siyasi Çıkmaz

Seçimden yaklaşık on gün sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, üç ana partinin temsilcileriyle toplantı yaparak, siyasi çıkmazın aşılması için sorumluluk almalarını talep etti. Van der Bellen, 22 Ekim’de yaptığı bir başka açıklamada, FPÖ ile kimsenin koalisyon ortağı olmak istemediğini dile getirerek, hükümet kurma yetkisini Nehammer’e verdi.”

İki partinin genel başkanlarının görüşmelere dair detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa'da Müslüman Olmanın Zorluğu: Ayrımcılık ve Nefret Söylemi Artıyor
2
Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Süregelen Protestolar
3
Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
4
2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuruları Başladı
5
Rize'de Heyelan İncelemesi: Milletvekili Avcı, Derecik Köyü'nde Durumu Değerlendirdi
6
Bakan Güler'den Kritik Mesajlar: Türkiye Hiçbir Tehdide Boyun Eğmeyecek
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan SAHA EXPO 2024 Açıklamaları

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu