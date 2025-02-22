Avusturya'da Rottweiler Saldırısı: Kadın Ağır Yaralandı, Köpek Öldürüldü

Avusturya'da Rottweiler Saldırısı

Avusturya'nın Steiermark eyaletine bağlı Gratwein-Strassengel bölgesinde, 34 yaşındaki bir kadına saldıran rottweiler cinsi köpek, polis tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Saldırı Anı ve Kurtarma Çabaları

Polisten yapılan yazılı açıklamada, kadının, tanıdığına ait köpekleri yürüyüşe çıkarırken rottweilerın saldırısına uğradığına dikkat çekildi. Saldırı sonucunda kadının ağır yaralandığı ve köpeğin kadını bırakmadığı ifade edildi. Saldırının ardından, polis ekipleri kadını kurtarmak için göz yaşartıcı sprey gibi çeşitli yöntemlere başvurdu.

Köpeğin Öldürülmesi ve Soruşturma

Kadının kurtarılması amacıyla köpeğin silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi. Olay sonrası ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan kadının durumu ciddiyetini koruyor. Saldırgan köpeğin sahibine yönelik bir soruşturma başlatıldığı da açıklandı. Ayrıca, 8 yaşındaki köpeğin geçmişte 5 yıl önce bir çocuğu ısırdığına dair bilgiler refakatinde olduğu belirtildi.