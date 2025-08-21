Avusturya'dan E1 Projesi'ne Kınama: İsrail'in Batı Şeria Yerleşim Genişlemesi

Avusturya, İsrail'in E1 Projesi'ne Onay Kararını Kınadı

Avusturya, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararını kınadı. Konuya ilişkin açıklama, Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden duyuruldu.

Açıklamada, "Avusturya, İsrail'in Batı Şeria'nın E1 bölgesinde binlerce yeni konut biriminin inşasını onaylama kararını kınıyor." ifadesine yer verildi. Bildirimde ayrıca bu planın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözümün geleceğini kalıcı olarak tehlikeye atma riski taşıdığı vurgulanarak, İsrail hükümetine kararını gözden geçirme çağrısı yapıldı.

E1 Projesi'nin Konumu ve Etkileri

Proje, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı)'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınında bulunan Ma'ale Adumim yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak amacıyla başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildi. Uzmanlar ve eleştirmenler, "E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amacının güdüldüğünü belirtiyor.

Avusturya'nın kınama açıklaması, projenin bölgesel barış ve iki devletli çözüm perspektifi üzerindeki olası sonuçlarına dikkat çekiyor.