Avusturya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'da Barış İçin Rusya'ya Baskı Sürmeli

Budapeşte görüşmesinde ekonomi, göç ve Ukrayna gündemi

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Ukrayna'da kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barış sağlanana kadar Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Meinl-Reisinger bu açıklamayı, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Görüşmede ekonomik işbirliği, düzensiz göçle mücadele ve Ukrayna meselesinin ele alındığını aktaran Meinl-Reisinger, komşu ülkeler olarak bu konularda sürekli ve açık bir diyalog yürüttüklerini ve bunu daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Meinl-Reisinger, Avrupa Birliği'nin her üyeye sağladığı avantajlara vurgu yaparak, "Şimdi başarılarımızı ve ortak değerlerimizi savunmalı ve Avrupa'nın güvenliğini ve refahını birlikte ilerletmeliyiz. Bunu ancak birlikte başarabiliriz." dedi. Ayrıca AB'nin Ukrayna'ya desteğinin önemine ve kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barış sağlanana kadar Rusya'ya yönelik baskının sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Szijjarto ise Macaristan ile Avusturya'nın düzensiz göçle mücadelede "mükemmel" bir işbirliği içinde olduğunu belirterek, Macaristan'ın güney sınırını koruduğunu ve bununla birlikte Avusturya ile Batı Avrupa'yı güvende tuttuğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin son dönemde güçlendiğine işaret eden Szijjarto, AB'yi yeniden küresel etkisini kazanacak şekilde güçlendirmeleri gerektiğini kaydetti. Ayrıca, düzensiz göçle mücadele amacıyla sınırlarına ördükleri çit gerekçesiyle AB'nin Macaristan'a yönelik yaptırımlarını "çifte standart" olarak nitelendirdi.