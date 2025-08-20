Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği konsolosluk hizmetlerini askıya aldı

Söz konusu hizmetler 'aşılamaz engel' nedeniyle durduruldu

Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği, İran'daki konsolosluk işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Sahadaki mevcut durumun aşılamaz bir engel teşkil etmesi nedeniyle, Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin konsolosluk hizmetleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada belirtilen 'aşılamaz engel' hakkında ek bilgi verilmedi.