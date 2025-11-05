AXA Türkiye 'Empati Güvencesi'ni AKM'de Acentelere Tanıttı

AXA Türkiye AKM’de Acenteleriyle Buluştu

AXA Türkiye, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çatısı altında düzenlenen Acenteler Toplantısı'nda bini aşkın acentesiyle bir araya geldi. Katılımcılara şirketin 2025 üçüncü çeyrek finansal sonuçları, Empati Güvencesi yaklaşımı, yeni ürünler, teknoloji yatırımları ve 2026 yol haritası sunuldu.

2025 3Ç Sonuçları ve Büyüme

Toplantıda söz alan AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, şirketin 2025 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaşarak neredeyse tüm branşlarda pazar payını artırdığını ve sektör ortalamasının 10 puan üzerinde büyüme kaydettiğini açıkladı. Ölken, bu performansın AXA Grubu’nun küresel sonuçlarıyla paralel ilerlediğini ve müşteri odaklı ürün geliştirmenin finansal başarıdaki belirleyici rolünü vurguladı.

Empati Güvencesi: Sigortayı İnsana Taşımak

Şirket, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık yatırımlarını uzun süredir sürdürürken, güven ilişkisini yeni bir çerçeveyle tanımlayan Empati Güvencesi vizyonunu paylaştı. Bu yaklaşım sigortayı sadece hasar anında devreye giren bir poliçe olmaktan çıkarıp müşterinin işi, sağlığı ve günlük yaşamına dokunan bütünsel bir güvence modeline dönüştürmeyi hedefliyor.

Toplantıda yer alan Ölken'in toplantıda paylaştığı sözleri şöyle aktarıldı: 2026 yılında büyüme kararlılığımız hız kesmeden sürecek. Teknolojiyi, inovasyonu ve büyük veriyi bugüne kadar yalnızca süreçleri iyileştirmek için değil; acentelerimizin ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için kullandık. Şimdi bu yaklaşımı bir adım ileri taşıyor, tüm operasyonlarımızın merkezine empati güvencesini yerleştiriyoruz. Empati güvencesi; AXA Türkiye’yi bir sigorta şirketi olmanın ötesine taşıyan, sigortacılık sistemine değil insani güvenceye odaklanan yepyeni bir iş modeli anlayışını ifade ediyor. Müşteri davranışlarını daha iyi anlayacağımız, sadakati ve yenilemeyi yeniden tanımlayacağımız bir döneme giriyoruz. Çünkü bizim işimizin merkezinde riskler değil, insanlar ve onların kendilerini güvende hissetmesi var. 2030 tutkumuz doğrultusunda ilerliyoruz: Gücümüzü empatiyle birleştiriyor ve empati güvencesi olma konusundaki kararlılığımız ile sigortacılığın geleceğini şekillendiriyoruz.

Yeni Ürünler: Bireyden KOBİ’ye Çözümler

Değişen müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirilen çözümler, bireylerden KOBİ’lere kadar geniş bir yelpazeyi hedefliyor. Toplantıda paylaşılan ürünler arasında Esnaf Sağlığım Tamam, Çiftçi Koruma Paketi, modüler teminatlı Siber Riskler Sigortası ve yakında sunulacak Bireysel Siber Riskler Sigortası yer aldı.

Teknoloji ve İnovasyon: YAVER (AXAGPT) ve AXATek

AXA Türkiye’nin dijital dönüşümünde öne çıkan proje, kurum içi ekosistem olarak adlandırılan AXAGPT tabanlı YAVER platformu oldu. YAVER, veriye dayalı bilgiye hızlı erişim sağlayarak kullanıcı deneyimini güçlendiriyor ve iş süreçlerinde etkinlik sağlıyor.

Ölken, YAVER’in sadece raporlama yapmakla kalmayıp acentelerin iş verimliliğini artırdığını belirterek platformun son iki ayda 50 milyon TL'nin üzerinde ek satış hacmi oluşturduğunu vurguladı. YAVER’in yakında AXATek üzerinden acentelerin kullanımına açılacağı, 2026 itibarıyla tüm acentelerin büyümesini destekleyen bir "empati güvencesi platformu" haline getirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

İlham Veren Konuşma: Bengisu Avcı

Toplantıda konuşan milli yüzücü Bengisu Avcı, Ocean’s 7’yi tamamlayan deneyimini paylaşarak cesaret, azim ve kararlılık temalarını vurguladı. Avcı’nın biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularına yaptığı vurgular, şirketin vizyonuyla örtüşen bir perspektif sundu.

Sürdürülebilirlik ve Geçmiş Vizyon

AXA Türkiye, finansal ve operasyonel başarısının yanı sıra iklim risklerinin azaltılması, toplumsal dayanıklılığın artırılması ve doğal kaynakların korunması konularında projeler yürüterek sektörde fark yaratmayı sürdürüyor. Şirketin 2018’de başlayan Sigorta 4.0 vizyonu, "ödeyenden çözüm ortağına dönüşüm" hedefiyle evrilerek bugün Empati Güvencesi anlayışı ile 2030 hedeflerine bağlanıyor.

AXA TÜRKİYE CEO’SU YAVUZ ÖLKEN