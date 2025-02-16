Axios, 'Meksika Körfezi' Yerine 'Amerika Körfezi' İfadesini Kullanacak

Axios, Trump'ın kararı doğrultusunda 'Meksika Körfezi' yerine 'Amerika Körfezi' ifadesini kullanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:07
Axios, 'Meksika Körfezi' Yerine 'Amerika Körfezi' İfadesini Kullanacak

Axios'tan 'Amerika Körfezi' Hamlesi

Amerikan haber platformu Axios, Başkan Donald Trump'ın imzaladığı kararname çerçevesinde "Meksika Körfezi" yerine "Amerika Körfezi" ifadesinin kullanılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Apple Haritalar ve Google Haritalar uygulamaları da "Amerika Körfezi" ismini kullanmaya başlayacak. Axios, X sosyal medya platformu'ndan yaptığı açıklamada, "Uluslararası okuyucu kitlesine sahip diğer yayıncılarla karşılaştırıldığında daha çok ABD merkezli bir kitleye hitap ettiğimiz için haberlerimizde 'Amerika Körfezi' ifadesini kullanacağız" dedi.

Trump Yönetiminin Etkisi

Açıklamada, Trump yönetiminin haber ajanslarının editoryal kararlarına müdahale etmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Amerikan haber ajansı Associated Press (AP) de Trump'ın "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirme talimatına uymayacağını belirtti. 12 Şubat'ta AP, bu ismin kullanılmadığı için bir muhabirinin Oval Ofis'teki etkinliğe alınmadığını bildirmişti.

'Amerika Körfezi' Tartışmaları

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnamede Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini emretmişti. Kararnamede "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor" ifadesi yer almıştı.

Google'dan yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var" ifadesi kullanılarak, Trump'ın talimatı doğrultusunda Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değişeceği duyurulmuştu. Apple Haritalar da 12 Şubat'ta "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak güncellemişti.

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