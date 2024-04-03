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Ayakkabıların içinden milyonluk altın çıktı

Kars’ta yakalanan iki kişinin ayakkabısından, değeri yaklaşık 3.5 milyon TL’ye yakın 1 kilo 51 gram ağırlığında kaçak külçe altın çıktı.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 12:48
Ayakkabıların içinden milyonluk altın çıktı

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürdüğü (TEM), olağan denetimler sırasında ilginç bir durumla karşılaştı. Ekipler, şüphelendikleri iki şahsı durdurdu ve üst araması yaptı. Bu esnada kişilerin ayakkabıları içerisinde 1 kilo 51 gram ağırlığında, 7 parça halinde kaçak külçe altın ortaya çıktı. Bulunan külçe altınların değerinin yaklaşık 3.5 milyon TL civarında olduğu düşünülüyor.

Ayakkabılarından külçe altın çıkarılan yabancı uyruklu şahısların hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu ile işlem başlatıldı.

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