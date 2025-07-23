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Ayasofya, İbadete Açıldığı Günden Beri 40 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Ayasofya, 2020'den itibaren yaklaşık 40 milyon ziyaretçi ağırlayarak büyük bir ilgi gördü. İstanbul Müftüsü detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 11:07
Ayasofya, İbadete Açıldığı Günden Beri 40 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

İstanbul'un simgelerinden biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılmasının ardından yaklaşık 40 milyon ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un yaptığı açıklamaya göre, Ayasofya, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerle her yıl ortalama 10-15 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Ayasofya, 1453'te İstanbul'un fethinden itibaren 481 yıl cami olarak kullanıldıktan sonra 1934'te müzeye dönüştürülmüş ve 86 yıl süreyle ziyaretçilere kapılarını kapatmıştı. Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz 2020'deki kararıyla caminin müze statüsünü iptal etti ve bu durum Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için gerekli kararnameleri imzaladı. 2020'de kılınan ilk cuma namazı ile Ayasofya, yeniden ibadethane olarak faaliyet göstermeye başladı.

İstanbul Müftüsü, Ayasofya'nın tarih boyunca ilim ve kültür merkezi olarak önem taşıdığını belirterek, bu geleneği canlandırmak amacıyla tefsir ve hadis dersleri gibi çeşitli programlar düzenlendiğini ifade etti. Ayrıca, Ayasofya'da düzenlenen diğer etkinlikler arasında özel programlar, hatim okuma etkinlikleri ve dini bayram kutlamaları yer almakta.

Ayasofya aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Müftü Arpaguş, camideki imam ve müezzinlerin titizlikle seçildiğini belirterek, dini eğitim ve öğretilerin önemine değindi. Caminin alt katının sadece ibadet için ayrılmış olması, ziyaretçiler ve ibadet edenler arasındaki karmaşayı azaltıyor.

Bunun yanı sıra, Ayasofya'ya gelen bazı ziyaretçilerin Müslüman olma talebinde bulunduğuna değinen Arpaguş, bu kişilerin İstanbul Müftülüğü'ne yönlendirildiğini ve resmi ihtida töreni gerçekleştirildiğini kaydetti. İhtida setlerinin de yeni Müslüman olanlara hediye edildiği vurgulandı.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, hem bölgedeki dini yaşamı canlandırıyor hem de tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya devam ediyor.

İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılan, 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye...

İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılan, 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından geçen 5 yılda yaklaşık 40 milyon kişiyi ağırladı. İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılan, 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye...

İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılan, 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından geçen 5 yılda yaklaşık 40 milyon kişiyi ağırladı. İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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