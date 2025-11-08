Aydın 350 Bin Çiçekle Bahara Hazır

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlıklarında yetiştirdiği 350 bin mevsimlik çiçekle 17 ilçede ana arterleri ve kavşakları çiçeklerle donatıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:41
Aydın 350 Bin Çiçekle Bahara Hazır

Aydın 350 Bin Çiçekle Bahara Hazır

Kent genelinde yoğun çiçeklendirme çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlıklarında yetiştirdiği 350 bin mevsimlik çiçekle kentin dört bir yanını renklendiriyor. 17 ilçede devam eden çalışmalarla Aydın, baharı canlı renklerle karşılamaya hazırlanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezlerinde ve ana arterlerde bakım ile çiçek dikimi işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki kavşak ve yol düzenlemelerinde de mevsimlik çiçeklendirme öncelikli olarak uygulanıyor.

Çalışmalarda mevsimlik çiçekler olan menekşe, godetya, aslanağzı, calendula ve beliz tercih ediliyor. Tüm dikimlerin belediyenin kendi fidanlıklarında üretilen çiçeklerle yapıldığı belirtildi.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekiplerine teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENDİ FİDANLIKLARINDA YETİŞTİRDİĞİ 350 BİN MEVSİMLİK ÇİÇEKLE KENTİN...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENDİ FİDANLIKLARINDA YETİŞTİRDİĞİ 350 BİN MEVSİMLİK ÇİÇEKLE KENTİN DÖRT BİR YANINI GÜZELLEŞTİRİYOR.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENDİ FİDANLIKLARINDA YETİŞTİRDİĞİ 350 BİN MEVSİMLİK ÇİÇEKLE KENTİN...

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
2
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
3
Samsun'da 5 Öğrenci Hamburgerden Zehirlendi
4
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
5
Bilecik’te 3 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu
6
Zonguldak'ta 75 Yaşındaki Burhanettin Şen Evinde Ölü Bulundu
7
Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik