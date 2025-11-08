Aydın 350 Bin Çiçekle Bahara Hazır

Kent genelinde yoğun çiçeklendirme çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlıklarında yetiştirdiği 350 bin mevsimlik çiçekle kentin dört bir yanını renklendiriyor. 17 ilçede devam eden çalışmalarla Aydın, baharı canlı renklerle karşılamaya hazırlanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezlerinde ve ana arterlerde bakım ile çiçek dikimi işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki kavşak ve yol düzenlemelerinde de mevsimlik çiçeklendirme öncelikli olarak uygulanıyor.

Çalışmalarda mevsimlik çiçekler olan menekşe, godetya, aslanağzı, calendula ve beliz tercih ediliyor. Tüm dikimlerin belediyenin kendi fidanlıklarında üretilen çiçeklerle yapıldığı belirtildi.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekiplerine teşekkür etti.

