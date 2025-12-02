Aydın Bozdoğan'da Muşmula 'Doğal Çikolata' İlgi Görüyor

Aydın Bozdoğan'da pazarcı Erol Meral, muşmulanın bağışıklığı güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve kilosunun 100 TL'ye satıldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:07
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde pazarcılık yapan Erol Meral, sonbahar ve kış aylarında sıkça tüketilen ve 'doğal çikolata' olarak da bilinen muşmula meyvesinin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Sağlık ve lezzet bir arada

Soğuk havaların yaklaşmasıyla sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Meral, muşmulanın düzenli tüketiminin vücut direncini artırdığını ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu kaydetti.

Meral, muşmulanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi verdiğini de sözlerine ekledi. 'Bu meyve doğal bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle bağırsak sağlığına çok iyi gelir. Aynı zamanda doğal çikolata gibi tadıyla da dikkat çeker. Herkese tavsiye ediyorum' dedi.

Pazardaki talep ve fiyat

Meral, yerli üretim olan ve kilosu 100 TL'den alıcı bulan meyvenin hem lezzeti hem de faydaları ile sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

