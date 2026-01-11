Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kar Mesaisi: Yayla Yollarında Karla Mücadele

Ekipler sahada, yollar ulaşıma açık tutuluyor

Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde ulaşımın aksamaması ve olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının yoğun olduğu noktalar için hızla harekete geçen ekipler; Efeler ilçesi Paşayaylası, Köşk ilçesi Kıran, Sarıçam ve Çatma Mezarlığı, Sultanhisar ilçesi Malgaçmustafa, Uzunlar ve Ovacık Yaylası, Nazilli ilçesi Ovacık ve Aşağıkayacık ile Kuyucak ilçesi Belenova, Ovacık ve Yukarı Kayacık bölgelerinde karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Çalışmalar, Fen İşleri ve Ulaşım Daire Başkanlığı koordinasyonunda; kar küreme ve tuzlama faaliyetlerine öncelik verilerek, özellikle yayla yolları ve kırsal mahalle bağlantı yollarında yoğunlaştırıldı. Ekiplerin, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada olduğu ve yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun mesai harcadığı bildirildi.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskinin arttığına dikkat çekerek sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kış lastiği ve zincir bulunmayan araçların yüksek kesimlere çıkmaması gerektiği vurgulanırken, ekiplerin yağış süresince bölgelerde hazır bekletileceği ifade edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, il genelinde kar yağışının etkili olduğu tüm noktalarda çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü belirtti ve vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuzlukları belediyeye bildirmelerinin önemine vurgu yaptı.

