Nazilli'ye Modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’ye modern donanımlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kazandırıyor; merkez, nitelikli kadro ve çağdaş altyapıyla bölge sağlık hizmetlerini güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:54
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Nazilli ilçesine modern bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kazandırmaya hazırlanıyor.

Merkezin hedefleri ve sunduğu hizmetler

Hayata geçirilecek merkez ile bölgedeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerine önemli katkı sağlanması hedefleniyor. Merkez, Nazilli ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığına erişimini kolaylaştıracak ve hizmet kalitesini yükseltecek şekilde planlandı.

Modern tıbbi donanım ve güncel sağlık uygulamalarına uygun altyapı üzerinde yapılandırılan merkezde, deneyimli ve uzman sağlık personeli görev yapacak. Çağdaş sağlık standartlarına uygun altyapı ve nitelikli kadrosu ile merkezin kısa zamanda hizmete açılması bekleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, merkezin bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını ve ağız-diş sağlığı alanında nitelikli hizmet sunacağını vurguluyor. Merkez, çok yakında vatandaşların hizmetine sunulacak.

EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

