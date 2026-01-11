Yıldırım'da Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Aksı Canlanıyor: Kentsel Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Yıldırım'da tarih ortak akılla ayağa kalkacak

Yıldırım Belediyesi'nin yürüttüğü 'Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Canlandırma Projesi' kapsamında düzenlenen Kentsel Tasarım Fikir Yarışması tamamlandı. Ödüle layık görülen projelerin sergisi, ödül töreni ve kolokyumu Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Projenin amacı ve kapsamı

Yıldırım Belediyesi, Setbaşı-Yeşil-Emirsultan hattını; tarihi, mimarisi, kültürel dokusu ve dini mekanlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm güzergahlarından biri olarak hak ettiği değere kavuşturmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda düzenlenen yarışma, bölgeyi bütüncül bir yaklaşımla ele almayı amaçlayan bir vizyon arayışının parçası olarak planlandı.

Yarışma ortak paydaşlarla yürütüldü

Yarışma, Yıldırım Belediyesi öncülüğünde Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi işbirliğiyle düzenlendi. Sonuçlar geçtiğimiz ay açıklanmış; jüri değerlendirmesi sonucunda 11 proje ödüle layık görülmüştü.

Kolokyum, sergi ve ödül töreni

‘Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Kolokyum, Sergi ve Ödül Töreni’, Bursa Akademik Odalar Birliği Ortak Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Yazgan, meslek odalarının başkan ve temsilcileri, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Başkan Yılmaz: 'İhya etmek için yola çıktık'

Açılış konuşmasını yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümünde böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için gururlu olduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, bölgenin tarihi ve kültürel açıdan zenginliğine vurgu yaparak; 'Bu bölge tarihi ve kültürel açıdan çok zengin, değerli. İşte biz bu değerli bölgeyi ihya etmek için yola çıktık' ifadelerini kullandı.

'Ortak akılla hareket ettik'

Yılmaz, projenin ortak akıl vurgusuyla ilerlediğini belirterek, sürecin 'biz yaptık oldu' anlayışıyla değil istişareyle yürütüldüğünü aktardı. Başkan Yılmaz, bölge sakinleri, muhtarlar, akademisyenler ve turizm sektörü temsilcileriyle görüşüldüğünü; beklenti, sorun ve hatıraların dinlendiğini ifade etti. Yarışma sürecinin paydaşlarla beraber ve güçlü bir jüriyle yönetildiğini söyleyen Yılmaz, yarışmaya 42 proje sunulduğunu belirtti ve emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

Gelecek adımlar ve beklentiler

Yarışmanın bir uygulama değil, vizyon ve yaklaşım arayışı olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, elde edilen birikimin ilgili bakanlıklarla istişare edilerek ve hemşehrilerle yeniden konuşularak hayata geçirileceğini söyledi. Yılmaz, Hanlar Bölgesi örneğine atıfta bulunarak, aksın da Bakanlık destek ve himayelerinde yaşama geçirilmesi yönündeki inancını dile getirdi.

Tebrikler ve kolokyum

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, projeyi Yıldırım ve Bursa için değerli bulduğunu belirterek Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Proje paydaşlarından Şirin Rodoplu, Cenk Köklü ve Zehra Çakır de yarışma sürecine ilişkin bilgiler verip Başkan Yılmaz'a teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından ödüle layık görülen ekipler sahneye çağrılarak plakettleri takdim edildi.

Kolokyumun paneli

Ödül töreninin ardından Dr. Murat Sönmez moderatörlüğünde bir kolokyum düzenlendi. Kolokyuma; yarışma jüri başkanı ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzel, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Yüksek Şehir Plancısı Can Kubin, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Sayan Atanur ve Mimar Aslı Özbay katıldı. Kolokyum, yarışma çıktılarının değerlendirilmesi ve bölgenin geleceğine ilişkin fikir alışverişiyle sona erdi.

