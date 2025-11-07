Aydın Büyükşehir’den Aydın Şehir Hastanesi’ne 6 bin 500 metre Yeni Yol — 17 İlçede Eş Zamanlı Yatırım

Aydın Büyükşehir, Aydın Şehir Hastanesi ulaşımı için İncirliova–Efeler arasında 6 bin 500 metre uzunluğunda yeni yol yapımına başladı; çalışmalar 17 ilçede eş zamanlı sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:35
Aydın Büyükşehir’den Aydın Şehir Hastanesi’ne 6 bin 500 metre Yeni Yol — 17 İlçede Eş Zamanlı Yatırım

Aydın Büyükşehir’den Şehir Hastanesi’ne 6 bin 500 metre yeni yol

17 ilçede eş zamanlı yol yatırımlarıyla ulaşım kolaylaşıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yapımı süren Aydın Şehir Hastanesi ile kent merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol çalışmasını sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova ile Efeler ilçeleri arasında yeni bir güzergah oluşturacak olan; Acarlar Mahallesi ile Kazakkahvesi mevkiinden Şehir Hastanesine uzanan iki güzergahlı, 6 bin 500 metre uzunluğundaki yolda temel malzeme serimi ve asfalt çalışmalarına başladı. Projede ayrıca otokorkuluk yapımı ve çizgi çalışmaları da yer alıyor.

Yetkililer, tamamlanmasının ardından yeni yolun kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtiyor. Proje, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlamayı hedefliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Aydınımızı yatırımlarımız, projelerimiz, hizmetlerimiz ve çalışmalarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Aydın Şehir Hastanesi tamamlandığında hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşım sağlayabilmesi için başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza devam edeceğiz".

Belediye yetkilileri, Aydın genelinde başlatılan bakım ve yenileme seferberliğinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve önümüzdeki dönemde de ilçelerdeki altyapı çalışmalarının hız kesmeden süreceğini vurguladı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAPIMI SÜREN AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK YENİ...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAPIMI SÜREN AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK YENİ YOL İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAPIMI SÜREN AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK YENİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
2
Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi
3
Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım’da Saygı Yürüyüşüyle Atatürk’ü Anacak
4
Aliağa'da Minik Eller Zeytinle Buluştu: Hasbi Şengül 6. Zeytin Kırma Şenliği
5
Sakarya'da 151 bin 200 boş ve 16 bin 80 dolu makaron ele geçirildi
6
Manyas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu Yıl Erken Anıldı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı