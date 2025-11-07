Aydın Büyükşehir’den Aydın Şehir Hastanesi’ne 6 bin 500 metre Yeni Yol — 17 İlçede Eş Zamanlı Yatırım

Aydın Büyükşehir’den Şehir Hastanesi’ne 6 bin 500 metre yeni yol

17 ilçede eş zamanlı yol yatırımlarıyla ulaşım kolaylaşıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yapımı süren Aydın Şehir Hastanesi ile kent merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol çalışmasını sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova ile Efeler ilçeleri arasında yeni bir güzergah oluşturacak olan; Acarlar Mahallesi ile Kazakkahvesi mevkiinden Şehir Hastanesine uzanan iki güzergahlı, 6 bin 500 metre uzunluğundaki yolda temel malzeme serimi ve asfalt çalışmalarına başladı. Projede ayrıca otokorkuluk yapımı ve çizgi çalışmaları da yer alıyor.

Yetkililer, tamamlanmasının ardından yeni yolun kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtiyor. Proje, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlamayı hedefliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Aydınımızı yatırımlarımız, projelerimiz, hizmetlerimiz ve çalışmalarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Aydın Şehir Hastanesi tamamlandığında hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşım sağlayabilmesi için başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza devam edeceğiz".

Belediye yetkilileri, Aydın genelinde başlatılan bakım ve yenileme seferberliğinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve önümüzdeki dönemde de ilçelerdeki altyapı çalışmalarının hız kesmeden süreceğini vurguladı.

