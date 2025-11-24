Aydın Büyükşehir Hızlı Çözüm Merkezi'ne 390 bin 986 başvuru

7 gün 24 saat vatandaş odaklı hizmet

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından vatandaşların taleplerine hızlı ulaşmak amacıyla hizmet veren Hızlı Çözüm Merkezi, son bir yıl içinde 390 bin 986 çağrıya cevap verdi. Merkez, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor.

Gelen başvurular değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, taleplerin hızla çözüme kavuşması için sahada anlık müdahalelerde bulundu ve gerekli çalışmaları hızla başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hızlı Çözüm Merkezimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde. Hemşehrilerimizin taleplerini dinlemek, ilgili birimlere yönlendirmek ve çözümü hızlandırmak bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın her an yanında olmaya devam edeceğiz"

Hem telefon hem de dijital kanallar üzerinden gelen talepler kayıt altına alınarak kentin ihtiyaç haritası düzenli biçimde oluşturuldu. Bu harita, ekiplerin önceliklendirme ve çalışma planlamasına katkı sağladı.

İletişim için: Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi 444 4009, ASKİ Hızlı Çözüm Merkezi 444 7009.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ASKİ) TARAFINDAN VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE HIZLA ULAŞMAK İÇİN 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VEREN HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ, SON BİR YIL İÇİNDE 390 BİN 986 ÇAĞRIYA CEVAP VERDİ.