Aydın Büyükşehir Hızlı Çözüm Merkezi'ne 390 bin 986 başvuru

Aydın Büyükşehir ve ASKİ Hızlı Çözüm Merkezi, son bir yılda 390 bin 986 çağrıya 7 gün 24 saat yanıt vererek talepleri ilgili birimlere yönlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:15
Aydın Büyükşehir Hızlı Çözüm Merkezi'ne 390 bin 986 başvuru

Aydın Büyükşehir Hızlı Çözüm Merkezi'ne 390 bin 986 başvuru

7 gün 24 saat vatandaş odaklı hizmet

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından vatandaşların taleplerine hızlı ulaşmak amacıyla hizmet veren Hızlı Çözüm Merkezi, son bir yıl içinde 390 bin 986 çağrıya cevap verdi. Merkez, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor.

Gelen başvurular değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, taleplerin hızla çözüme kavuşması için sahada anlık müdahalelerde bulundu ve gerekli çalışmaları hızla başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hızlı Çözüm Merkezimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde. Hemşehrilerimizin taleplerini dinlemek, ilgili birimlere yönlendirmek ve çözümü hızlandırmak bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın her an yanında olmaya devam edeceğiz"

Hem telefon hem de dijital kanallar üzerinden gelen talepler kayıt altına alınarak kentin ihtiyaç haritası düzenli biçimde oluşturuldu. Bu harita, ekiplerin önceliklendirme ve çalışma planlamasına katkı sağladı.

İletişim için: Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi 444 4009, ASKİ Hızlı Çözüm Merkezi 444 7009.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ASKİ) TARAFINDAN VATANDAŞLARIN...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ASKİ) TARAFINDAN VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE HIZLA ULAŞMAK İÇİN 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VEREN HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ, SON BİR YIL İÇİNDE 390 BİN 986 ÇAĞRIYA CEVAP VERDİ.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?