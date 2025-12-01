Aydın Büyükşehir'in Trekking Etkinlikleri Mastaura Antik Kenti Rotasıyla Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin trekkingleri yeni rota Mastaura Antik Kenti'nde 8,5 kilometrelik arkeoloji ve kültür yürüyüşüyle sürüyor. Katılımcılar Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:51
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen trekking etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Aydınlı doğaseverler ve sporcuların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşlerde vatandaşlar; Aydın’ın eşsiz doğasını, kültürel ve tarihi zenginliklerini ziyaret etme ve yakından inceleme fırsatı buluyor.

Yeni rota: Mastaura Antik Kenti

Trekking etkinliklerinin yeni rotası, Nazilli ilçesinde bulunan Mastaura Antik Kenti oldu. 8,5 kilometrelik yürüyüş yolunda gerçekleştirilen arkeoloji ve kültür yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eşsiz etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personelleri de eşlik ederek bölge hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe katılan doğaseverler ve sporcular unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ DEVAM EDİYOR

