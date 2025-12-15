DOLAR
Aydın Büyükşehir Kadın Yaşam Atölyesi Açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve mesleki gelişimini desteklemek için Kadın Yaşam Atölyesi'ni açtı; ücretsiz eğitimler ve psikolojik danışmanlık sunuluyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:24
Aydın Büyükşehir Kadın Yaşam Atölyesi Açıldı

Aydın Büyükşehir Kadın Yaşam Atölyesi kapılarını açtı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Yaşam Atölyesi, kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hizmete açıldı. Merkez, ücretsiz eğitimler ve danışmanlık hizmetleriyle kadınların güçlenmesini hedefliyor.

Eğitimler ve hizmetler

Atölyede seramik, pilates, makyaj, protez tırnak, ipek kirpik, dikiş, örgü, punch, aşçılık, pastacılık ve ahşap boyama gibi çok sayıda alanda eğitimler düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen bu programlarla katılımcıların hem kişisel becerilerini geliştirmeleri hem de mesleki donanım kazanmaları amaçlanıyor.

Merkezde ayrıca kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

Başkanın açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili olarak, "Kadınların yaşamın her alanında daha güçlü bireyler olarak yer alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın Yaşam Atölyesi de bu anlayışımızın bir parçası. Hemşehrilerimiz için çalışmaya, hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

