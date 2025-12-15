DOLAR
42,69 0,01%
EURO
50,25 -0,19%
ALTIN
5.914,94 -0,29%
BITCOIN
3.714.951,24 1,87%

Kayseri'de Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi İhalesi Tamamlandı

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi yapım ihalesi 15 Aralık 2025'te yapıldı; ihaleye 6 firma teklif sundu.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:44
Kayseri'de Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi İhalesi Tamamlandı

Kayseri'de Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi İhalesi Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında dönüşüm hedefleyen Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için yapım ihalesini tamamladı. Proje, trafik akışını rahatlatmayı ve ulaşımı daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

İhale Detayları

Projenin yapım ihalesi, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. İhale, 15 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 itibariyle gerçekleştirildi ve ihaleye 6 firma teklif sundu.

İhale, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Törene katılanlar arasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan de yer aldı; Beyhan ihaleyle ilgili olarak "6 firmamız teklif verdi, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Değerlendirme ve Sonraki Adımlar

İhale komisyonu tarafından zarflar açılarak firmaların teklifleri duyuruldu. Şartnameye uygunluk ve tekliflerin teknik-ekonomik yönleri incelendikten sonra değerlendirme süreci tamamlanacak ve ihale sonucu yüklenici firmalara bildirilecek.

Projenin Hedefi ve Etkisi

Proje, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, afet ile iklim değişikliğine dayanıklı şehir vizyonu doğrultusunda hazırlandı. Tamamlandığında Kartal Kavşağı ve bağlantı yolları, Kayseri'nin ulaşım ağında önemli bir rahatlama sağlayacak; alternatif yollar ve kavşak düzenlemeleriyle şehir trafiğini daha düzenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ULAŞIMDA VİZYON PROJELERİNDEN KARTAL KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ULAŞIMDA VİZYON PROJELERİNDEN KARTAL KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI PROJESİ’NİN YAPIM İHALESİ TAMAMLANDI. İHALEYE 6 FİRMA TEKLİF SUNDU.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ULAŞIMDA VİZYON PROJELERİNDEN KARTAL KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Gebze'deki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Kağıthane'de Kuaföre Baltalı Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı
3
Samsun'daki Boğulma Olayında İki Genç Toprağa Verildi
4
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Antalya'da NATO Toplantısına Katılmak Üzere Geldi
5
Antalya'da Coğrafi İşaretler Zirvesi Düzenlendi: Kültürel Mirası Koruma Vurgusu
6
Elazığ'da Yaralı Kaya Kartalı Jandarma Tarafından Kurtarıldı
7
Fatih Erbakan, Bingöl'de Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi