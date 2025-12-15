Kayseri'de Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi İhalesi Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında dönüşüm hedefleyen Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için yapım ihalesini tamamladı. Proje, trafik akışını rahatlatmayı ve ulaşımı daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

İhale Detayları

Projenin yapım ihalesi, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. İhale, 15 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 itibariyle gerçekleştirildi ve ihaleye 6 firma teklif sundu.

İhale, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Törene katılanlar arasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan de yer aldı; Beyhan ihaleyle ilgili olarak "6 firmamız teklif verdi, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Değerlendirme ve Sonraki Adımlar

İhale komisyonu tarafından zarflar açılarak firmaların teklifleri duyuruldu. Şartnameye uygunluk ve tekliflerin teknik-ekonomik yönleri incelendikten sonra değerlendirme süreci tamamlanacak ve ihale sonucu yüklenici firmalara bildirilecek.

Projenin Hedefi ve Etkisi

Proje, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, afet ile iklim değişikliğine dayanıklı şehir vizyonu doğrultusunda hazırlandı. Tamamlandığında Kartal Kavşağı ve bağlantı yolları, Kayseri'nin ulaşım ağında önemli bir rahatlama sağlayacak; alternatif yollar ve kavşak düzenlemeleriyle şehir trafiğini daha düzenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

