Aydın Çine'de dinamitlerin kontrollü patlatılmasında 10 kişi yaralandı
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesindeki yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çine ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde dinamit yüklü bir kamyonetin devrildiğini bildirdi.
Kontrollü patlatma sırasında yaralanmalar
Canbolat, bölgeye giden jandarma ve emniyet ekiplerinin yola savrulan dinamitleri kontrollü patlatması esnasında 10 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılardan 2'sinin jandarma, 1'inin polis olduğu kaydedildi.
Vali Canbolat, yaralıların hastaneye götürüldüğünü ve durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.
