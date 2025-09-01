DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,12 0,07%
ALTIN
4.592,58 -0,66%
BITCOIN
4.475.777,19 0,21%

Aydın Çine'de dinamitlerin kontrollü patlatılmasında 10 kişi yaralandı

Çine'de devrilen kamyonetteki dinamitlerin kontrollü patlatılması sırasında 10 kişi yaralandı; yaralılardan 2'si jandarma, 1'i polis. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:52
Aydın Çine'de dinamitlerin kontrollü patlatılmasında 10 kişi yaralandı

Aydın Çine'de dinamitlerin kontrollü patlatılmasında 10 kişi yaralandı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesindeki yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çine ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde dinamit yüklü bir kamyonetin devrildiğini bildirdi.

Kontrollü patlatma sırasında yaralanmalar

Canbolat, bölgeye giden jandarma ve emniyet ekiplerinin yola savrulan dinamitleri kontrollü patlatması esnasında 10 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılardan 2'sinin jandarma, 1'inin polis olduğu kaydedildi.

Vali Canbolat, yaralıların hastaneye götürüldüğünü ve durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen kamyonetteki dinamitlerin kontrollü patlatılması sırasında 2'si...

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen kamyonetteki dinamitlerin kontrollü patlatılması sırasında 2'si jandarma, 1'i polis 10 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen kamyonetteki dinamitlerin kontrollü patlatılması sırasında 2'si...

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kürşad Zorlu Isparta'da: Valilik, Belediye ve STK Ziyaretleri
2
Sokağın Adı: Hüma — Hüma Hatun Sokağı Belgeseli
3
Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi: R.Y. (27) Hastaneye Kaldırıldı
4
Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir
5
Ataşehir'de Orman Yangını Söndürüldü — Kayışdağı Ferhatpaşa
6
Kaja Kallas: Filistin'i Tanımak İki Devletli Çözümü Canlı Tutacak
7
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark