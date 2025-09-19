Aydın Çine'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Çine ilçesindeki Soğukoluk-Akkovanlık arasındaki orman yangını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 23:56
Aydın'ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, Soğukoluk Mahallesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi arasında çıktı. Olay yerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

