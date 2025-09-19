Aydın Çine'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme

Aydın'ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, Soğukoluk Mahallesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi arasında çıktı. Olay yerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.