İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Öğretmen Sevil Şeker'in Cenaze Törenine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Sevil Şeker'in cenaze törenine katıldı. Dervişoğlu, bu önemli günde öğretmenin ailesini yalnız bırakmadı.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Şeker'in naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene katılan Dervişoğlu, Şeker'in yakınlarına başsağlığı dileyerek, öğretmenin eğitim alanında bıraktığı değerli mirasa vurgu yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Sevil Şeker'in cenaze törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Sevil Şeker'in cenaze törenine katıldı.