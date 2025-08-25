DOLAR
Aydın Çine'de Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Ölü, 1 Çocuk Yaralı

Aydın-Çine Hallaçlar mevkisinde 09 ACA 756 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 11 yaşındaki Serin I. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 01:34
Kaza Aydın-Çine kara yolu Hallaçlar mevkisinde meydana geldi

Alınan bilgiye göre, Melek Ö. (39) idaresindeki 09 ACA 756 plakalı otomobil, Aydın-Çine kara yolu Hallaçlar mevkisinde sürücünün kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Melek Ö. ve yolcu konumundaki Sibel Beyhan T. (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

11 yaşındaki Serin I. ağır yaralanarak ambulans ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

