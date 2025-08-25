Aydın Çine'de Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Ölü, 1 Çocuk Yaralı

Aydın Çine'de şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralı
Kaza Aydın-Çine kara yolu Hallaçlar mevkisinde meydana geldi
Alınan bilgiye göre, Melek Ö. (39) idaresindeki 09 ACA 756 plakalı otomobil, Aydın-Çine kara yolu Hallaçlar mevkisinde sürücünün kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Melek Ö. ve yolcu konumundaki Sibel Beyhan T. (41) olay yerinde hayatını kaybetti.
11 yaşındaki Serin I. ağır yaralanarak ambulans ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
