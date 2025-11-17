Aydın Çine'de Trafik Kazası: Cafer Uçkun 20 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan Cafer Uçkun, 20 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:37
Aydın Çine'de trafik kazasında ağır yaralanan Cafer Uçkun yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale

Aydın’ın Çine ilçesinde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan Cafer Uçkun (42), hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Böcek ve Bahçearası mahalleleri arasında gerçekleşti. Motosikletiyle seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybeden Uçkun yol kenarına savrularak takla attı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve hastane süreci

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Uçkun’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

20 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Uçkun’un durumu zamanla ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Uçkun, hayatını kaybetti.

Aile ve çevre dostlarını yasa boğdu

Uçkun’un vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

