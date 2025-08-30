DOLAR
Aydın Çine'de Traktör Kazası: 1 Yaşındaki Ferhat Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde, geri manevra yapan traktörün altında kalan 1 yaşındaki Ferhat A. yaşamını yitirdi; baba A.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:33
Cumalı Mahallesi'nde yaşanan facia

Aydın'ın Çine ilçesi Cumalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Suriye uyruklu A.A. (32)'nın kullandığı traktörün altında kalan bebek hayatını kaybetti.

Olay, A.A.'nın 09 LC 753 plakalı traktörüyle evinin önünde geri manevra yaptığı sırada gerçekleşti. Traktörün çarptığı 1 yaşındaki oğlu Ferhat A., ihbar üzerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi.

Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Olayla ilgili olarak baba A.A., jandarma ekiplerince ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

