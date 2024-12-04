Aydın'da 1,6 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu

Aydın'da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, ildeki kaçak alkol mücadelesinde önemli bir başarı sağladı.

Şüpheli Araç Durduruldu

Jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir panelvan aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı arama sonucunda, İzmir'den getirildiği belirlenen 1,6 ton etil alkol bulundu.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyonda araç içindeki iki kişi, R.A. ve G.Ç., gözaltına alınarak gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Bu tür operasyonlarla kaçak alkolün azaltılması ve güvenliğin artırılması hedeflenmektedir.

Aydın'da 1,6 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.