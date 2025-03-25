Aydın'da 2 Bin 499 Yeşil Reçeteli Hap Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Satışı Operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yeşil reçeteyle satılan 2 bin 499 hap ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir çalışma yürüttü.

Yapılan Aramalar Sonuç Verdi

Söz konusu operasyon kapsamında, G.Ö. (35) üzerinde yapılan aramada yeşil reçeteyle satılan 28 hap bulundu. G.Ö'nün bu hapları temin ettiğini iddia ettiği R.A. (55) ile aynı evde ikamet eden A.A. (43) da gözaltına alındı. R.A'nın İncirliova'daki ikametinde yapılan aramada ise 2 bin 471 hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan şüphelilerden G.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliye sevk edilen R.A. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu operasyon, Aydın'daki uyuşturucu ile mücadele çabalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yeşil reçeteyle satılan 2 bin 499 hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.