Aydın'da 2025'te 6 milyon 975 bin 48 Hasta Muayenesi — Sağlıkta Yaklaşık Yüzde 60 Büyüme

Aydın'da 2025 sağlık verileri açıklandı

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın’daki kamu hastanelerinde 6 milyon 975 bin 48 hasta muayenesi gerçekleştirildi.

Son 5 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 60 büyüme kaydeden Aydın, son teknoloji cihazları ve büyüyen sağlık birimleri ile vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2025 verileri açıklandı.

2025 istatistikleri

Aydın genelinde 2025 yılında toplam 6 milyon 975 bin 48 hasta muayene edildi. Aynı dönemde 1 milyon 911 bin 239 acil muayene ve tedavi, 129 bin 254 hasta yatışı, 192 bin 973 ameliyat ve 5 bin 915 doğum yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde ise 716 bin 677 diş muayenesi gerçekleştirildi.

Yeni sağlık tesisleri hizmete açıldı

Yıl boyunca tamamlanan yatırımlar kapsamında Didim Devlet Hastanesi 75 yataklı ek binası, Çine İlçe Devlet Hastanesi, Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Umurlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete alındı.

Ambulans filosu güçlendirildi

Aydın’ın ambulans filosu, yıl içerisinde hizmete alınan yeni araçlarla güçlendirildi. İl genelinde 76 kara ambulansı, 1 obez ambulansı, 1 kuvöz ambulansı ve 3 motor ambulans olmak üzere toplam 81 acil ambulans ile hizmet verilmeye başlandı.

Evde sağlık ve koruyucu hizmetlerde artış

Evde sağlık ve mobil hizmet ekipleri tarafından 33 bin 717 vatandaşa, yıl boyunca 110 bin 133 yerinde sağlık hizmeti sunuldu. Bu hizmetlerle özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara daha hızlı ve etkin sağlık desteği sağlandı.

Aydın’da koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalarla bin 540 çocuğa sağlık eğitimi verildi, 146 bin 505 kişiye obeziteyle mücadele kapsamında boy-kilo ölçümü yapıldı. Sigara ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 28 kamu kurumunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulurken, 260 kişiye sigara bırakma danışmanlığı, 43 kişiye ise ilaç tedavisi başlandı.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda Mobil KETEM Tırı ile yapılan taramalarda Aydın, Türkiye genelinde en fazla tarama yapılan ilk iller arasında yer aldı.

