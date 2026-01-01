DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.773.778,17 -0,22%

Aydın'da 2025'te 6 milyon 975 bin 48 Hasta Muayenesi — Sağlıkta Yaklaşık Yüzde 60 Büyüme

Aydın'da 2025'te kamu hastanelerinde 6 milyon 975 bin 48 muayene yapıldı; acil, ameliyat, doğum ve yeni tesislerle sağlık hizmetleri güçlendi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:08
Aydın'da 2025'te 6 milyon 975 bin 48 Hasta Muayenesi — Sağlıkta Yaklaşık Yüzde 60 Büyüme

Aydın'da 2025 sağlık verileri açıklandı

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın’daki kamu hastanelerinde 6 milyon 975 bin 48 hasta muayenesi gerçekleştirildi.

Son 5 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 60 büyüme kaydeden Aydın, son teknoloji cihazları ve büyüyen sağlık birimleri ile vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2025 verileri açıklandı.

2025 istatistikleri

Aydın genelinde 2025 yılında toplam 6 milyon 975 bin 48 hasta muayene edildi. Aynı dönemde 1 milyon 911 bin 239 acil muayene ve tedavi, 129 bin 254 hasta yatışı, 192 bin 973 ameliyat ve 5 bin 915 doğum yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde ise 716 bin 677 diş muayenesi gerçekleştirildi.

Yeni sağlık tesisleri hizmete açıldı

Yıl boyunca tamamlanan yatırımlar kapsamında Didim Devlet Hastanesi 75 yataklı ek binası, Çine İlçe Devlet Hastanesi, Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Umurlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete alındı.

Ambulans filosu güçlendirildi

Aydın’ın ambulans filosu, yıl içerisinde hizmete alınan yeni araçlarla güçlendirildi. İl genelinde 76 kara ambulansı, 1 obez ambulansı, 1 kuvöz ambulansı ve 3 motor ambulans olmak üzere toplam 81 acil ambulans ile hizmet verilmeye başlandı.

Evde sağlık ve koruyucu hizmetlerde artış

Evde sağlık ve mobil hizmet ekipleri tarafından 33 bin 717 vatandaşa, yıl boyunca 110 bin 133 yerinde sağlık hizmeti sunuldu. Bu hizmetlerle özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara daha hızlı ve etkin sağlık desteği sağlandı.

Aydın’da koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalarla bin 540 çocuğa sağlık eğitimi verildi, 146 bin 505 kişiye obeziteyle mücadele kapsamında boy-kilo ölçümü yapıldı. Sigara ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 28 kamu kurumunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulurken, 260 kişiye sigara bırakma danışmanlığı, 43 kişiye ise ilaç tedavisi başlandı.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda Mobil KETEM Tırı ile yapılan taramalarda Aydın, Türkiye genelinde en fazla tarama yapılan ilk iller arasında yer aldı.

(ARŞİV FOTO) - HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN SAĞLIK İMKANLARI İLE SEVK EDEN DEĞİL SEVK ALAN BİR İL OLMA...

(ARŞİV FOTO) - HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN SAĞLIK İMKANLARI İLE SEVK EDEN DEĞİL SEVK ALAN BİR İL OLMA KONUMA YAKLAŞAN AYDIN’DAKİ KAMU HASTANELERİNDE 6 MİLYON 975 BİN 48 HASTA MUAYENE EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaymakam Sultan Doğru'dan Yeni Yıl Ziyareti: Görev Başındakilere Teşekkür
2
Aydın'da 'Tarım Sahada' Buluşmaları Yeni Yılda da Sürüyor
3
Kışta Göz Enfeksiyonlarına ve Kuruluğuna Dikkat
4
Yatağan'da 100 Metrelik LED Işıklarla Süslenen Traktör İlgi Çekti
5
OMÜ Hayvan Hastanesi 2025'te 30 bin 842 hastaya hizmet verdi
6
İnönü Yaylası'nda 50 cm Kar ve UTV-ATV Keyfi
7
Melikgazi'de Yılda 9000 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları