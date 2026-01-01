Çeşme'de Yeni Yılın İlk Günü Kar Sürprizi

Nadir doğa olayı yüksekleri beyaza bürüdü

Yeni yılın ilk günü Çeşme’de nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Yağan karla birlikte yüksek bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Kar örtüsü ilçeye yılın ilk gününde sürpriz ve unutulmaz görüntüler kazandırdı.

Kar yağışı, özellikle çocuklar için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Çeşme’de yaşayan ve karı ilk kez gören birçok çocuk dışarı çıkarak kartopu oynadı. Sevinç çığlıkları eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar, bu özel anları cep telefonlarıyla kaydeden ailelere de renkli görüntüler sundu.

İlçe sakinleri kar yağışını ilgiyle karşılarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı. Beyaz örtü, Çeşme’de yeni yılın ilk gününe hem sürpriz hem de sıcak anılar bıraktı.

