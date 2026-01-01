Osmangazi’de Yatırım ve Projeler Hız Kesmedi

Osmangazi Belediyesi; sosyal yardımlardan fen işlerine, park ve bahçelerden veteriner hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü projelerle bir yıl boyunca kent yaşamına değer kattı. Yapılan çalışmalar, ilçede daha düzenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına katkı sağladı.

Sosyal destekte kapsamlı hizmet ağı

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi aileler, yaşlılar ve engelli bireylere yönelik yoğun destek sundu. Yıl içinde 23 bin 210 yardım talebi alınırken, 16 bin 819 telefon mülakatı ve 27 bin 722 hane ziyareti gerçekleştirildi. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) bünyesindeki OBAMdan 109 üye, ALBAM Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nden 40 üye, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nden ise 14 aktif üye hizmet aldı.

Sosyal yardımlar kapsamında 15 bin 169 erzak, 596 hijyen paketi, 56 soba, 1.420 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve 2 bin 749 kişiye giyim desteği sağlandı. Medikal destekte 58 hasta yatağı, 48 manuel tekerlekli sandalye, 8 havalı yatak ve 60 paket hasta bezi verildi. Beslenme desteklerinde Soğanlı Kültür Merkezi ve Somuncu Baba Evi’nde 46 bin 925 kişiye çorba ikramı yapılırken, Somuncu Baba Ekmek Fırını’ndan 1 milyon 489 bin 200 adet ekmek 50 mahallede 1.912 aileye ulaştırıldı.

İstihdam ve eğitim çalışmaları da öne çıktı: OKİM aracılığıyla 28 bin 651 iş başvurusu alındı ve 987 kişi istihdam edildi. OSMEK kurslarında 29 merkezde aylık ortalama 2 bin 382 kursiyer eğitim alırken, 3 bin 249 kursiyer mezun oldu. Aile Rehberlik Merkezleri 754 danışana 1.014 seans danışmanlık sundu. BEBEK 95 Projesi kapsamında 99 ev ziyareti yapıldı. Yeni açılan kreş ve gündüz bakım evleri (Ayça Azak, Minik Kalpler, Zübeyde Ana, Candan Genceroğlu) ile toplam 221 çocuk hizmet aldı.

Yatırım ve altyapı çalışmalarında mesafe alındı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 bin 530 metrekare inşaat alanında yıkım gerçekleştirdi. İlçe genelinde 39 bin 242 metrekare bordür-tretuvar kaplama ve 13 bin metre imar yolu çalışması tamamlandı. Toplamda 57 bin 472 ton asfalt serimi yapıldı; bunun içinde 17 bin 103 ton asfalt kaplama ve 40 bin 368 ton asfalt yama çalışması yer aldı. Ayrıca 3 parkın fen işleri imalatı tamamlandı ve 16 çıkmaz sokak açıldı. Kış döneminde merkez hariç kırsalda 155 kilometrelik yol ağı karla mücadele kapsamında kontrol altında tutuldu.

Bunun yanı sıra ilçe genelinde kapalı pazar alanları, spor tesisleri, aile sağlığı merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri, hizmet binaları ve afet koordinasyon merkezi gibi önemli projeler hayata geçirildi. Alemdar ve Demirtaş’ta kapalı pazar alanları, çeşitli mahallelerde spor tesisleri, Hamitler ve Panayır mahallelerinde aile sağlığı merkezleri, Demirtaş Atatürk Evi, Soğanlı Millet Bahçesi Spor ve Sanat Parkı ile Merinos Tren İstasyonu rölöve ve müze projeleri tamamlandı. Yunuseli Candan Genceroğlu, Ayça Azak Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Seferışıklar Çok Amaçlı Salonu’nun inşaatı da tamamlanarak hizmete sunuldu.

Osmangazi’ye 42 bin 255 metrekare yeni yeşil alan

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yeşil alan çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede 13 yeni parkla 6 bin 582 metrekare kullanım alanı kazandırılırken, 18 parkta yapılan revizyonlarla 35 bin 673 metrekare alan yenilendi. Toplamda Osmangazi’ye 42 bin 255 metrekare yeni yeşil alan eklendi. Çalışmalar kapsamında 21 bin 264 adet bitki, 568 ağaç ve 548 bin 400 adet çiçek toprakla buluşturuldu.

Can dostlara 130 ton mama ve kapsamlı veteriner hizmeti

Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarda 130 ton kuru mama dağıttı. Yıl içinde 11 bin 812 medikal tedavi, 3 bin 486 kısırlaştırma ve aşılama ile 218 cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Müdürlük 9 bin 153 ziyaretçi ağırladı ve 2 bin can dostunun sahiplendirilmesinde rol oynadı.

Çevre bilinci ve temizlik çalışmaları

Çevre bilincini artırmak için Kükürtlü ve Soğanlı mahallelerinde "Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz" etkinlikleri düzenlendi. 2025 yılı boyunca Temizlik İşleri ekipleri 292 bin 456 ton evsel atık ile 15 bin 847 ton hafriyat ve kaba atık olmak üzere toplam 308 bin 303 ton atık topladı. Ayrıca 210 bin kilometrelik alanda süpürme çalışmaları yapıldı.

Zabıta denetimleri vatandaşı korudu

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca 20 bin 450 iş yerini denetledi; kurallara aykırı hareket eden 2 bin 417 iş yeri hakkında tespit tutanağı tutuldu. Yaya yollarını işgal eden 3 bin 968 iş yerine idari yaptırım uygulandı. Pazarlarda 1.019 pazarcı hakkında işlem başlatıldı ve çevreyi kirleten 291 kişi ve kuruma toplam 3 milyon 500 bin lira cezai işlem uygulandı.

Başkan Erkan Aydın: Çalışmalar 2026’da da sürecek

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaların 2026 yılında da kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, tüm hizmetlerin vatandaşların huzuru ve sağlığı önceliğiyle hayata geçirildiğini vurguladı.

