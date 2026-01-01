DOLAR
Yüksekova'da 2026'nın İlk Bebeği 'Rojevin'

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2026 yılının ilk bebeği 'Rojevin' dünyaya geldi; anne Şehriban Aykut ve hastane personeli yeni yıla sevinçle başladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:48
Yüksekova Devlet Hastanesinde Yeni Yılın İlk Dakikalarında Doğum

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Aykut ailesinin verdiği isimle Rojevin olan kız bebek, ilçede yeni yılın ilk bebeği olarak kayıtlara geçti.

Yüksekova Devlet Hastanesinde saatler 00.00’ı gösterdiğinde Şehriban Aykut, bir kız çocuk dünyaya getirdi. Yeni yılın ilk dakikalarında gerçekleşen doğum, ailede büyük sevinç yarattı.

Anne Şehriban Aykut doğum sonrası yaptığı açıklamada bebeğinin gelişine duyduğu heyecanı dile getirdi ve bölgedeki barış sürecine atıfta bulunarak bebeğine Kürtçe 'gün doğumu/güneşin hayatı' anlamına gelen 'Rojevin' ismini verdiklerini ifade etti. Aykut, Çok mutluyum, çok değişik bir duygu içindeyim. Bebeğim tam 00.00’da dünyaya geldi. İlk başlarda cinsiyetini bilmediğimiz için isim belirlememiştik. Kız olduğunu öğrendikten sonra ve özellikle mevcut barış sürecinden dolayı Kürtçe bir isim olan 'Rojevin' adında karar kıldık. Umarım bu bebek barış getirir, adıyla ve güzelliklerle büyür. Çok heyecanlıyım. Bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline canı gönülden teşekkür ediyorum.

Doğum sırasında görevli hemşirelerin bebeğe gösterdiği özen dikkat çekti. Hastane yönetimi, yılın ilk bebeği ve ailesini tebrik etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Rojevin ve annesinin, gerekli kontrollerin ardından taburcu edilmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

